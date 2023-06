Le reboot de Fable se montre enfin au Xbox Games Showcase

Playground Games aux commandes de ce reboot très attendu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la franchise revient de très loin. Fable a fait les beaux jours de la première Xbox (et du PC évidemment), puis de la 360 avec ses deux premiers volets. Mais c’est avec Fable III que tout commence à se gâter. Le titre est moins bien reçu que ses prédécesseurs, et marque un changement dans le traitement des mécaniques de RPG, ainsi que dans l’univers qui se modernise. Et ne parlons pas de spin-off, pas même de Fable Fortune qui essayait tant bien que mal de se démarquer chez les jeux de cartes en ligne…

On aurait pu croire que c’en était fini de Fable après la fermeture de Lionhead Studios en 2016, développeur historique de la série. Mais c’était sans compter sur la volonté de Microsoft de conserver la franchise, et de lui offrir un reboot en bonne et due forme. Un reboot dont on ne savait absolument rien, jusqu’à aujourd’hui, avec son tout premier trailer, que vous pouvez retrouver juste en bas de l’article. La bonne nouvelle, c’est que c’est bien Playground Games qui est aux commandes, un studio qui a fait des merveilles avec Forza Horizon et toutes ses suites.

Ce petit trailer ne nous apprend pas grand chose, si ce n’est la présence de l’acteur Richard Ayoade au casting, qui joue visiblement le rôle d’un géant. Néanmoins, une phrase prononcée par ce dernier, comme si de rien n’était, pourrait bien faire tiquer quelques fans : « l’âge des héros est terminé, voici l’âge des innovations ». Ce qui pourrait laisser penser que, malgré son statut de reboot, le titre se situe plus du côté de Fable III que de Fable II dans son univers, en choisissant la modernité industrielle au détriment de la fantasy… mais ne sautons pas aux conclusions !

Ce que l’on retiendra de ce trailer, c’est le ton comique qu’il choisi, laissant présumer un jeu qui se prend moins au sérieux que les précédents. Un parti pris qui restera à vérifier, là encore, et ce à une date qui reste à déterminer. Aucune période de sortie à l’horizon pour Fable. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’il ne sortira que sur PC et Xbox Series X|S. Pas de version Xbox One au programme. Néanmoins, il faut s’attendre à une sortie Day One sur le Xbox Game Pass.