Everwild

Everwild est un jeu d'aventure développé par Rare. Le titre mettra l'accent sur les expériences que peuvent vivre les joueurs au sein d'un monde magique à la beauté enivrante. Le rapport à la nature sera très présent dans le jeu, avec des protagonistes qui se sentent très proches du monde dans lequel ils vivent. Les animaux et les plantes seront très importants, et il faudra apprendre à les connaître pour mieux les apprivoiser et les protéger, tout en explorant le monde à la recherche de secrets enfouis.