Infinity Nikki

Infinity Nikki est un jeu d'aventure en monde ouvert qui accorde une grande place au monde de la mode. Appartenant à la série des jeux Nikki, très populaire sur mobiles, le titre nous demande d'explorer un vaste univers à l'aide de tenues différentes qui modifie les caractéristiques et les capacités de notre héroine. Elle peut par exemple devenir plus grande ou plus petite selon les besoins, tout comme elle pourra arborer des tenues qui lui permettront de combattre des créatures.