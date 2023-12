Exoborne : Un énième looter shooter annoncé par les créateurs de Vampire The Masquerade – Bloodhunt

Qu’est-ce que Exoborne ?

Exoborne est une jeu de tir tactique d’extraction en monde ouvert (ou « Looter Shooter ») qui nous plonge au cœur d’un monde déchiré par les forces de la nature. Il s’agit du second projet du studio Sharkmob après le Battle Royale en Free to Play : Vampire The Masquerade – Bloodhunt. Il est décrit comme « un jeu Premium avec des mises à jour régulières ». On ne sait pas encore s’il s’agira d’un free to play ou d’un jeu payant qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Ces détails seront sans doute communiqués au cours de l’année 2024.

Dans ce nouveau jeu, les participants endossent le rôle de « Reborn », des survivants exceptionnels équipés d’implants innovants qui les autorisent à manier des Exo-Rigs. Grâce à cette technologie de pointe, les joueurs se frayeront un chemin à travers un univers déchiré par des conflits entre différentes factions, menacés par des forces de la nature impitoyables et confrontés à d’autres Reborn hostiles. Les capacités uniques procurées par les Exo-Rigs seront essentielles pour survivre dans cet environnement implacable, en offrant aux joueurs des moyens pour lutter et se déplacer dans ce monde post-apocalyptique.

Le titre nous emportera dans un monde ouvert à Colton, en Californie, où l’on devra récolter des ressources et survivre aux nombreuses menaces. Vous n’aurez toutefois pas le loisir d’explorer paisiblement puisque le temps sera compté tandis que l’extraction sera le but ultime à atteindre pour ne pas perdre tout votre butin. Sharkmob met en avant une grande verticalité de son monde ouvert qui utilise le moteur Unreal Engine 5. Les forces de la nature, comme la tornade que l’on peut apercevoir dans le trailer, seront des dangers, mais que l’on pourra utiliser à son avantage.

Le gameplay

Exoborne ne propose pas de mécaniques traditionnelles liées aux RPG. Dans ce jeu, votre compétence dépend directement de votre équipement. Il n’y a pas de points d’expérience pour augmenter de niveau et infliger plus de dégâts; à la place, vous devrez trouver ou fabriquer de meilleures armes et équipements à partir de ressources récoltées. De plus, votre style de jeu est largement déterminé par les Exo-Rigs, que nous avons déjà mentionnés. Bien que le jeu intègre des éléments de PVE, il se concentre principalement sur l’aspect PVP. Votre approche peut varier selon que vous jouiez seul ou en équipe. Les développeurs décrivent le monde ouvert comme « facile à prendre main, mais difficile à maîtriser ». En outre, d’après ce que nous ont dit les développeurs, chaque partie peut durer entre 15 et 30 minutes.

Vous aurez accès à différentes types de mission et des évènements publics où il faudra se rendre à une destination spécifique et combattre pour obtenir de belles récompenses. Exoborne se joue principalement en vue à la troisième personne personne, toutefois il sera possible de passer à la première personne lorsque vous visez avec une arme.

D’autres détails et premier avis

Jusqu’à présent, les détails concernant la narration dans Exoborne sont restés plutôt limités. En dehors du contexte, nous savons seulement que les joueurs auront la possibilité d’accepter des missions de la part de PNJ, avec lesquels il sera possible d’interagir via le menu principal. Cependant, l’équipe de Sharkmob a révélé qu’ils travaillent sur Exoborne depuis plusieurs années. Des aspects tels que le world building et la direction artistique ont été développés très tôt par une petite équipe dédiée. Nous en saurons plus sur ces aspects l’année prochaine. Le titre proposera différents types de cartes visant à varier l’expérience. Au sein de ces cartes, on pourra se déplacer dans plusieurs biomes mettant en avant la verticalité que l’on a évoqué.

De notre point de vue, Exoborne ne nous a pas convaincu pour le moment. Bien qu’il présente de bonnes idées et semble graphiquement abouti, basé sur le gameplay pre-alpha que nous avons observé, le jeu ne se démarque pas suffisamment des autres Looter Shooters actuels. Chez Level Infinite, nous avons par exemple Synced, sorti cette année sur PC, qui propose quelque chose d’unique malgré un enrobage assez générique.

On attend donc d’en voir plus avant d’être réellement emballé par Exoborne.