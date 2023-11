Subnautica : Le prochain jeu de la licence ne devrait pas sortir avant 2025 sur PC et consoles

Des premières infos possibles en 2024 ?

D’après le document publié par le géant sud-coréen, le prochain Subnautica ne devrait pas débarquer avant le premier semestre 2025, une fenêtre de sortie encore assez lointaine qui laisse supposer qu’aucun trailer ou même teaser du titre ne devrait être diffusé avant au moins plusieurs mois. A part ça, le bilan mentionne aussi qu’il s’agira d’un jeu d’aventure et de survie qui arrivera sur PC et consoles sans plus de précisions pour le moment. Rien de très surprenant donc.

En attendant d’en apprendre davantage sur lui, notez que Krafton a également profité de l’occasion pour faire un point rapide sur les autres projets en préparation au sein de ses studios. Par exemple, 2024 sera normalement l’année de Dark and Darker Mobile (1er semestre), du Sims-like inZOI et d’une nouvelle production de type « extraction shooter » dans l’univers de PUBG (2nd semestre). De plus, un certain Project Gold Rush, un jeu d’action et d’aventure de type sandbox, pourrait partager l’affiche avec Subnautica dans deux ans. A suivre.