Perfect Dark : Le reboot est toujours vivant, mais il ne sortira pas avant très longtemps

Peu de progrès en trois ans

La journaliste Rebekah Valentine a pu s’entretenir avec plusieurs membres de The Initiative, le studio en charge du projet, afin de comprendre où en était le développement. On apprend d’abord que lorsque le trailer a été diffusé en 2020, l’équipe n’avait en réalité aucune idée précise de la direction choisie pour cet épisode :

« Nous n’avions même pas les principaux mécanismes de jeu en tête. Nous ne savions même pas vraiment quel type de jeu nous faisions. »

Ce qui est moins rare que ce que l’on imagine dans le milieu, mais ce qui est plus inquiétant, ce que selon les sources d’IGN, peu de progrès ont été effectués sur le projet depuis cette époque. Les raisons derrière ce processus très lent seraient multiples, avec la pandémie en premier lieu, mais aussi les changements dans l’équipe de direction. Aucune décision ne semblait rester dans le marbre chez les dirigeants, qui changeaient souvent d’avis et qui remettaient le projet à zéro bien plus que de raison :

« Ce n’est pas que nous ne savions pas ce que nous voulions, c’est que nous avons continué à faire des choses qui n’étaient pas ce que nous voulions […] Je ne sais pas pourquoi les gens n’arrêtaient pas d’appuyer sur le bouton reset. Cela contribuait certainement à ce sentiment que nous ne faisions aucun progrès. Les gens n’arrêtaient pas de recommencer. »

On ajoute à tout cela une dose de sexisme au sein du studio, avec peu de femmes à des postes importants, ainsi que les opinions des artistes peu écoutées par les gens d’en-haut, et vous obtenez un développement qui s’étire en longueur. Ce qui aura été la cause de nombreux départs au sein du studio, sans parler du départ de Certain Affinity du projet.

Crystal Dynamics, le sauveur ?

L’aide de Crystal Dynamics aurait été plutôt salvatrice pour le projet, même si le jeu ne serait encore qu’à ses prémices, avec une sortie impossible avant deux ou trois ans au minimum. Le jeu aurait été repris une nouvelle fois à zéro en 2022 en basculant ce Perfect Dark sur Unreal Engine 5. Par ailleurs, les sources du site mentionnent que désormais, le projet ressemble davantage à un jeu Crystal Dynamics qu’à un jeu The Initiative.

La question du rôle de Xbox dans cette affaire a été abordée, et comme avec Arkane, le constructeur est décrit ici comme un acteur qui reste plutôt éloigné du projet, laissant une indépendance complète aux studios. Une approche qui a des avantages et des inconvénients, et qui n’était pas particulièrement mal vue ici, au contraire. Matt Booty tient tout de même a rappelé qu’il était constamment au téléphone avec The Initiative pour parler de projet, tout en affirmant que le projet avait livré une première présentation convaincante en mai dernier.

Il avance maintenant que le projet est sur de bons rails, et c’est tout ce que l’on souhaite au studio et aux fans de la licence.