Animal Well sort aujourd’hui et se présente déjà comme l’un des jeux indépendants à ne pas manquer cette année

Un titre unique et surprenant à découvrir

Animal Well se présente comme un jeu aux allures de metroidvania, avec des tas d’énigmes à résoudre dans un énorme labyrinthe rempli de mystères. Le titre dispose d’une direction artistique atypique en pixel-art, pour ne pas dire minimaliste, qui mise aussi sur l’obscurité pour cacher ses plus grands secrets et pour vous inviter à la prudence en décidant du chemin à prendre. Il faut bien utiliser les objets et l’environnement autour de soi pour traverser les différents décors et échapper aux différents dangers.

Des critiques dithyrambiques

Un cocktail qui fonctionne apparemment bien, voire même très bien. Les premiers avis à propos d’Animal Well sont tonitruants, avec un Eurogamer qui lui octroie une note parfaite, tout comme Destructoid. Le jeu compte encore peu de tests, mais sur Metacritic, sa moyenne est à 91 sur 100.

Les retours parlent égalent d’une narration qui n’est pas sans rappeler un certain Outer Wilds, s’il vous fallait un gage de qualité supplémentaire. Si le genre ne plaira pas à tout le monde, il doit malgré tout mériter que l’on s’y intéresse de près pour ne pas passquer à côté de ce qui peu être l’un des meilleurs jeux indépendants de 2024.

Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur PS5, PC et Nintendo Switch, et s’il vous rend curieux, sachez qu’il est directement intégré au PlayStation Plus Extra.