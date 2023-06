PC Gaming Show 2023 : Voici 11 jeux qu’il fallait retenir

Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder les deux heures d’émission (et on vous comprend vu le rythme difficile, pour ne pas dire atroce), et la cinquantaine de jeux montrés, on vous propose une sélection de 11 titres qu’il faut surveiller.

Frostpunk 2

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC

Impossible de ne pas parler de Frostpunk 2. Suite de l’excellent jeu de gestion et de survie post-apocalyptique de 11 bit studios, celui-ci a montré un trailer impressionnant qui nous rappelle son ambiance qui n’a rien de jovial. Si l’on imagine que l’on aura un titre dans la continuité du premier opus sorti en 2018, avec plus d’ambitions et de choses à faire, il faudra encore patienter avant de pleinement découvrir les mécaniques.

Ce nouveau teaser ne nous apprend rien sur son gameplay, si ce n’est une période de sortie désormais fixée à 2024. On savait cependant que cette suite se déroulerait trente ans après la violente tempête découverte dans le précédent volet, avec de nouvelles mécaniques qui se profilent à l’horizon, où le pétrole régit l’humanité. On peut s’attendre à un titre encore plus sombre…

Islands of Insight

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC

L’équipe de Behaviour Interactive est décidément bien occupée ces derniers temps. Surfant sur l’incroyable succès de Dead by Daylight, le studio canadien dévoile régulièrement de nouveaux projets, que ce soit développés en interne (on pense à Nicolas Cage qui arrive dans DbD) ou avec des partenariats d’édition. Cette fois-ci, c’est le Project S, annoncé l’année dernière, qui s’est présenté, avec un nom définitif, une première bande-annonce et des informations.

Appelez-le désormais Islands of Insight. Il s’agit d’un jeu d’aventure et de réflexion en monde ouvert dans un univers de fantasy développé par Lunarch Studios (Prismata). Il faut progresser tout en réalisant diverses énigmes, que l’on peut faire aussi bien à travers une aventure solo qu’en coopération avec des amis en ligne. Sortie prévue sur PC.

Path of Exile 2

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Déjà aperçu lors de la conférence du Summer Game Fest, Path of Exile 2 a fait un nouveau passage pendant le PC Gaming Show. Cette fois-ci, on a un peu plus de concret avec une bande-annonce de gameplay qui permet d’apercevoir l’évolution graphique du jeu et quelques mécaniques supplémentaires. C’est relativement court, mais suffisant pour y voir notre personnage donner quelques combos bien placés à ses adversaires. On rappelle que les développeurs feront une présentation plus complète de leur hack’n’slash le 28 juillet 2023.

Naheulbeuk’s Dungeon Master

Date : Cet été 2023

: Cet été 2023 Plateforme : PC

Après avoir proposé Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre, Artefacts Studio et Dear Villagers refont une nouvelle fois équipe pour un nouveau jeu tiré de la licence : Naheulbeuk’s Dungeon Master. Cette fois-ci, on délaisse le RPG tactique pour un jeu de simulation stratégique. Oui, un mélange de Dungeon Keeper et de Two Point Hospital.

Dans ce nouveau titre, vous devrez construire, gérer et défendre votre donjon en n’oubliant pas de respecter les attentes et besoins des collègues et de recruter suffisamment de personnel pour travailler. On a également la possibilité de décorer les salles du donjon pour attirer les clients, et l’on a un système de réputation pour avoir le donjon le plus attirant.

Last Train Home

Date : 2023

: 2023 Plateforme : PC

Si vous aimez les RTS, le prochain jeu est pour vous. THQ Nordic a enfin levé le voile sur leur projet ferroviaire teasé depuis de nombreux mois : Last Train Home se présente comme un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule après la Grande Guerre. Vous devez aider une légion de soldats à rentrer chez eux, sauf que, le chemin ne sera pas de tout repos puisque désormais, la guerre civile fait rage.

La particularité du titre, c’est de prendre place à bord d’un train blindé. En traversant les très vastes étendues de la Sibérie, vous remarquerez vite que les ressources se font rares et qu’il y aura de nombreuses décisions à prendre, qui auront une incidence sur le destin de vos camarades. Vous pourrez gérer vos troupes, les améliorer à l’aide de compétences, booster votre train, le tout sur une trame narrative de fond basé sur des événements historiques.

Parcel Corps

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC

L’uberisation du jeu vidéo, elle est là, ou plutôt la gamification du phénomène Uber. Avec Parcel Corps, vous prendrez votre vélo virtuel pour effectuer tout un tas de livraisons à des clients, de la manière la plus rapide possible, mais aussi la plus créative dans ce monde ouvert.

Le jeu met l’accent sur les acrobaties à réaliser à travers la ville de New Island, tout en prenant garde de ne pas ruiner le contenu de vos livraisons et en levant le voile sur les dessins d’une compagnie pétrolière qui vous veut du mal. On pourra choisir l’entreprise que l’on veut représenter dans lesquelles on rencontrera des personnages secondaires grossiers qui représentent tout ce qui ne va pas dans ce milieu.

Sand

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC

La première bande-annonce de Sand nous a permis d’entrevoir un tout nouveau jeu qui nous emmènera dans un désert. Mais hormis présenter son univers et son ambiance, on n’y voit aucun gameplay. Il faut alors se tourner vers la page Steam fraîchement mise en ligne ou le communiqué de presse pour y découvrir un titre multijoueur qui s’annonce tout de même très ambitieux.

Développé en collaboration par Hologryph (Party Hard 2, multijoueur de Hello Neighbor) et le jeune studio TowerHaus, Sand se présente comme un jeu de survie PvPvE en monde ouvert et jouable en multijoueur. Jeu de tir en vue à la première personne qui met l’emphase sur le jeu d’équipe, vous devrez tout faire pour dompter l’environnement hostile qui vous entoure, notamment en construisant d’immenses monstres de ferraille.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC

C’est probablement l’une des plus belles surprises de la scène indépendante pour cette conférence : une suite à l’excellent Citizen Sleeper a été dévoilée, nommée Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Le premier épisode avait été unanimement bien reçu par la communauté et la presse, et faisait déjà partie de notre sélection des meilleurs jeux indépendants à ne pas manquer en 2022.

Il s’agit toujours un RPG narratif qui mélange des mécaniques de jeu de rôle papier et une forte présence de l’histoire où l’on suivra l’intrigue d’un androïde défectueux en fuite sans aucun souvenir de son passé. Parmi les nouveautés, on peut noter le fait que l’on disposera d’un vaisseau et d’un équipage que l’on devra gérer, le tout dans un système en crise. Malheureusement et l’on vous prévient tout de suite, il risque de ne pas être traduit en français, comme le 1er opus. Et c’est bien dommage vu ses immenses qualités.

Nivalis

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC

On reste dans les probables pépites de la scène indépendante avec Nivalis, nouveau projet cyberpunk des créateurs de l’excellent Cloudpunk, titre sorti en 2020 et qui nous avait particulièrement charmé à la rédaction. Deux ans après son officialisation et un an après sa première bande-annonce à un précédent PC Gaming Show, le titre en a montré une nouvelle pour cette édition 2023.

Votre objectif ? Arriver tout en haut de l’échelle sociale. Une simulation de tranche de vie, qui en impose surtout grâce à sa direction artistique accrocheuse et sa ville qui s’annonce aussi magnifique que vivante. Le studio nous avait justement impressionné par ses environnements dans leur précédente production, on a donc forcément très hâte de voir cette nouvelle création. On a également une période de sortie : 2024. C’est vague, mais déjà mieux que rien.

Pax Dei

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC

Au rayon des MMO, Pax Dei a aussi fait parler de lui avec une longue présentation de la part du studio en charge du projet. Basé dans un univers qui lorgne aussi bien du côté de la fantasy classique que de l’esthétique du Moyen-Âge, le titre met ici en avant toute sa dimension sociale qui promet d’être encore plus importante que dans d’autres titres du genre.

Vous avez donc droit à une très grosse présentation qui laisse entrevoir du gameplay à l’état d’alpha, nous laissant comprendre que le jeu est encore en plein développement. On s’en doutait mais il n’y a toujours pas de date de sortie à l’horizon, mais nul doute que les amateurs de MMO devraient garder un œil sur le jeu de Mainframe.

Dune Awakening

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

La conférence du PC Gaming Show s’est clôturée sur une (trop) longue présentation de Dune Awakening. Non pas que celle-ci n’était pas intéressante, l’interview nous révélant énormément de choses, mais nous sommes plutôt habitués à un rythme plus dynamique quand on nous parle de show. Qu’à cela ne tienne, cette entrevue avec les développeurs nous permet d’en savoir plus sur la conception du jeu massivement multijoueur.

Chapeauté par Funcom, Dune Awakening se présente comme un MMO de survie dans l’univers du roman de Frank Herbert. On aura du craft, de l’équipement à dénicher, de l’exploration, et bien sûr, des mécaniques de survie, le tout seul ou en coopération. Attention à bien faire attention aux nombreuses menaces, puisque vous le savez, le désert est loin d’être amical. Désert qui s’annonce particulièrement vaste, que l’on pourra parcourir à l’aide de motos des sables ou d’engins volants.

Voilà pour cette conférence du PC Gaming Show. Bien sûr, d’autres jeux étaient présents mais pour éviter un article bien trop long (et protéger l’état mental de notre rédaction), nous avons préféré faire une sélection, ce qui nous semblait davantage pertinent. Pourtant, n’oublions tout de même pas les dates de sortie de Shadow Gambit : The Cursed Crew et Eternights, respectivement fixées au 13 août et 21 septembre, les quelques nouvelles images de Lords of the Fallen et Warhaven – qui ont tous les deux décidés d’être là à chaque conférence – ou encore The Invicible. Baldur’s Gate 3 était aussi là, histoire de nous montrer quelques images d’ici sa sortie finale fin août. Alors, votre avis ?