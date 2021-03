Sons of the Forest

Sons of the Forest est un jeu d'horreur qui fait suite à The Forest. Le titre conserve l'ambiance du premier opus et garde certaines mécaniques, comme celui de la construction, mais apporte aussi plusieurs nouveautés, notamment pour la survie. Il sera possible de se défendre contre les ennemis, qui sont des démons, avec des armes à feu et de découvrir un environnement enneigé.