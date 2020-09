Balan Wonderworld

Jeu d'action et de plateforme en 3D, Balan Wonderworld met en scène un théâtre où prendront place différentes comédies musicales. L'histoire suit alors Léo Craig et Emma Cole, deux personnages conviés à Wonderworld par l'énigmatique Balan. Ils devront traverser 12 contes différents pour découvrir ce qui leur tient réellement à cœur. Les membres de la troupe pourront aussi revêtir plus de 80 costumes différents et s'approprier les pouvoirs des curieux habitants de Wonderworld.