MultiVersus | Guide complet

Avec MultiVersus, Warner Bros. continue de vouloir capitaliser sur son vaste catalogue de licences populaires. Après les avoir fait se rencontrer sous formes de Lego dans des jeux ou au cinéma, mais aussi dans Space Jam 2, il est enfin temps de passer par l’étape classique des gros crossovers : le Smash-like. Mais il se distingue des autres platform-fighters par un modèle différent, Player First Games ayant été fondé par des anciens de Riot Games.

Comme le projet reste assez mystérieux pour le moment nous avons écrit cette FAQ pour apporter des premières réponses claires sur ce que l’on sait pour le moment, cette page sera mise à jour en fonctions des nouvelles informations avant d’accueillir astuces et autres guides, dès le lancement du jeu.

Guide MultiVersus

Vous pourrez retrouver ici l’ensemble des articles de guides et astuces consacrés à MultiVersus.

Liste complète des personnages

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que MultiVersus ?

MultiVersus est un jeu de combat de type platform-fighter. C’est à dire un Smash-like pour les concurrents qui ne veulent pas citer le jeu de Nintendo. Comme son modèle, il s’agit d’un crossover qui mélange ici les différentes licences de Warner Bros avec par exemple des super héros DC, des Looney Tunes mais aussi des personnages live-action tels que Arya Stark de Game of Thrones.

Pour se démarquer, ici le gameplay repose sur des affrontements en 2 contre 2. Le mode de jeu principal utilise cette composition et c’est pour cela que les combattants ont des classes ainsi que des techniques de soutien pour aider leur coéquipier. Le slogan du jeu est donc « Unlikely allies – Dynamic Duos » (Alliés improbables – Duos dynamiques).

Quand sort MultiVersus ?

Nous n’avons pas encore de date ou de fenêtre de sortie précise mais on sait au moins que les développeurs visent un lancement global en 2022.

Sur quelles plateformes sort MultiVersus ?

Le jeu a été annoncé sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam).

Est-ce que MultiVersus sort sur Switch ?

Pour l’instant, aucune version Switch n’a été évoquée par l’éditeur.

Est-ce que MultiVersus sort sur mobiles (iOS ou Android) ?

Le jeu n’est pas prévu sur smartphones et tablettes pour le moment, que ce soit sous iOS ou sous Android.

Est-ce que le 2 contre 2 est le seul mode de MultiVersus ?

Si les affrontements en 2 contre 2 est le cœur du jeu, l’expérience ne se limite pas à cela et il est également possible de faire des duels en 1 contre 1 ou des matchs à quatre en chacun pour soi. D’autres types de parties devraient être ajoutés au fil des mises à jour.

Est-ce que MultiVersus est jouable en local ?

Oui, le jeu permet de faire des matchs à plusieurs sur la même machine mais cela risque d’être assez limité au niveau des personnages utilisables si cela dépend de ce qui est débloqué sur le compte.

Est-ce que MultiVersus est crossplay ?

Oui, tous les joueurs et joueuses pourront jouer ensemble quelque soit leur machine, même sur consoles PlayStation.

Est-ce que MultiVersus est cross-save ?

Oui, il est possible de se connecter avec son compte sur n’importe quelle plateforme pour retrouver ses éléments débloqués et sa progression.

Comment fonctionne le online de MultiVersus ?

Le netcode utilisé est basé sur la méthode dite du rollback et le jeu se sert de serveurs dédiés pour héberger les parties.

Quel est le modèle économique de MultiVersus ?

MultiVersus est un jeu free-to-play dont le téléchargement sera donc gratuit mais on nous prévient que le jeu proposera des microtransactions sans nous préciser leur nature ou si elles se limiteront à des éléments cosmétiques.

Quelles sont les mécaniques de jeu-service présentes dans MultiVersus ?

Les développeurs proposent tous les classiques du jeu-service avec au programme de nombreux cosmétiques, des microtransactions, un système de saisons et des évènements pour ajouter du contenu mais aussi une progression liée à chaque personnage et des missions quotidiennes. On retrouve également une fonction de guildes qui pourront se défier entre elles, ainsi que du classé.

Comment fonctionne la progression des personnages dans MultiVersus ?

Contrairement à la majorité des autres jeux de combat, les combattantes et les combattants de ce cross-over évoluent au fil des parties. Ils ont en effet des niveaux et gagnent de l’expérience et peuvent avoir un build. Concrètement, un personnage débloque sa capacité spéciale au niveau 4, attaque ultime qui est d’ailleurs à choisir entre deux possibilités.

Mais on retrouve aussi des perks. Au niveau 1, 7 et 10, le personnage obtient un nouvel emplacement de perks. On ne sait pas encore grand chose si ce n’est qu’ils sont classés en perks offensifs, défensifs et utilitaires. Rien indique si chacun d’entre eux doit être débloqué ou non, ni s’ils sont liés aux personnages ou au compte.

Quels sont les types de cosmétiques présents dans MultiVersus ?

Les éléments cosmétiques à débloquer sont très nombreux puisque l’on retrouve les traditionnels skins et emotes mais aussi des animations de ringout, différentes voix d’annonceur, des bannières, des avatars et même des musiques pour les menus.

Est-ce que MultiVersus a un scénario ?

Techniquement oui, MultiVersus n’est pas un jeu qui empile les personnages sans la moindre raison. Mais vu le modèle Free-to-Play, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de très développé comme un mode Histoire similaire à ceux produits par NetherRealm. On peut néanmoins espérer au moins un mode arcade avec un boss et quelques phrases de contexte.

La fiche de présentation du personnage original, Chien-Renne, nous donne une ébauche d’intrigue pour justifier la rencontre de ces combattants. Il y a ainsi une menace, surnommée le Néant qui provoque un grand cataclysme dimensionnel à l’origine de la disparition progressive des différents mondes. Nos héros (et méchants) se battent donc pour sauver ou faire revenir leurs univers.

Quels sont les personnages jouables dans MultiVersus ?

La listes des personnages jouables est destinée à devenir assez longue et à s’étoffer régulièrement, c’est pour cela que nous avons décidé de faire une page à part pour les lister qui sera bientôt disponible.

Quelles sont les types de licences qui peuvent apparaître dans MultiVersus ?

Warner Bros. étant un empire multimédia, il est compliqué de savoir ce qui peut ou ne peut pas être ajouté au jeu. On sait au moins que tout ce qui touche à DC, aux Looney Tunes, à Hanna-Barbera ou à Cartoon Network est possible. Mais avec Arya Stark, on ouvre les possibilités de tout ce qui touche au live action et à HBO, avec pourquoi pas Matrix, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les Sopranos, The Wire ou même Sex and the City.

Des personnages de jeux vidéo comme Mortal Kombat sont probables mais le casting pourrait très bien partir dans des directions encore plus surprenantes avec pourquoi pas des personnalités non-fictives telles que des animateurs des chaînes liées à Warner ou des sportifs (on pense par exemple à LeBron James pour Space Jam 2). Plus étonnamment, Warner Bros. produit quelques animes au Japon tels que JoJo’s Bizarre Adventure ou Mob Psycho 100.

On imagine que tout se fera au cas par cas avec les ayants-droits respectifs mais vu les possibilités déjà énormes rien qu’avec le catalogue actuel, on imagine mal le jeu commencer à proposer des invités qui n’auraient pas déjà le moindre rapport avec Warner pour l’instant.

Est-ce que les personnages de MultiVersus sont doublés et si oui dans quelles langues ?

Oui, les personnages de MultiVersus sont bien doublés et Warner Bros a fait de beaux efforts à ce niveau-là en reprenant les comédiens et comédiennes de doublages officiels, que ce soit en anglais mais aussi en français.

Qui développe MultiVersus ?

Contrairement aux premières rumeurs, ce n’est pas NetherRealm Studios qui développe le jeu mais Player First Games. Il s’agit d’un studio de Los Angeles fondé en 2019 par Tony Huynh et Chris White qui se sont rencontrés chez Riot Games où ils travaillaient sur League of Legends, ce dernier a probablement une influence sur le côté jeu-service du projet.

On retrouve également Jon Diesta en tant que directeur artistique du jeu, un poste qu’il avait déjà occupé pour Disney Infinity, le jeu utilisant des figurines et mêlant Disney, Pixar, Marvel et Star Wars en tentant de leur donner une cohérence visuelle. Une expérience qui sera utile pour ce crossover et qui se fait ressentir dès les premières images.

Comment retrouver MultiVersus sur les réseaux sociaux ?

Si vous voulez suivre l’actualité de MultiVersus, vous pourrez bien évidemment retrouver nos news sur le site mais le jeu est également présent sur de nombreux réseaux sociaux :

Trailer de gameplay

En bref