Grenat | Guide MultiVersus

MultiVersus fait aussi des choix de personnages beaucoup moins évidents pour le plus grand bonheur des fans. C’est notamment le cas pour Grenat qui aura bien besoin du pouvoir de ses deux gemmes pour protéger la Terre de cette nouvelle menace.

Présentation de Grenat

Protectrice de la Terre et dotée d’un rythme inébranlable

Nom dans la version anglaise : Garnet

Garnet Univers d’origine : Steven Universe



Steven Universe Première apparition : Steven Universe « Pilote » (Mai 2013)

Steven Universe « Pilote » (Mai 2013) Classe : Bruiser

Bruiser Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : Estelle

Estelle Voix française : Marie Diot

Description officielle : « Grenat est le chef des Gemmes de Cristal, un groupe de rebelles extraterrestres se cachant sur Terre. Avec les autres Gemmes (et Steven), Grenat a juré de protéger la Terre de tout envahisseur. Elle est en fait la fusion de deux gemmes – Rubis & Saphire – et pourrait bien être la fusion la plus stable qui existe. Elle peut sembler froide et stoïque, mais Grenat a un cœur immense et ferait tout pour protéger ceux qui lui sont confiés. »

Comment débloquer Grenat dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Grenat devra être débloquée dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Grenat :

Coup spécial 1 : Chanson du cœur

Chanson du cœur Coup spécial 2 : Amitié explosive

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

Maintenant que vous en savez plus à propos de Grenat, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.