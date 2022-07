MultiVersus a un système de rotation gratuite de personnages comme beaucoup de free-to-play basé sur les affrontements de personnages bien définis en PvP. Il faut reconnaître que l’équipe de Player First Games n’a absolument rien fait pour rendre cette situation claire en n’indiquant absolument rien dans le jeu lui-même.

Cet article va donc servir à vous en dire plus afin de vous aider à comprendre précisément ce que cela veut dire pour vous et votre progression ainsi que pour garder une trace des différentes sélections.

Comment fonctionne la rotation gratuite de MultiVersus ?

En lançant MultiVersus pour la première fois, vous pouvez constater qu’en plus de Wonder Woman que vous pouvez débloquer en faisant le tutoriel, il y a quatre autres personnages disponibles dans l’écran de sélection des personnages sans icône de cadenas. Il s’agit de personnages qui sont temporairement mis à votre disposition, on suppose pour l’instant qu’ils seront là d’un mardi à l’autre avant d’être remplacés.

Durant cette semaine, vous pouvez donc les utiliser absolument comme vous voulez et vous gagnez les récompenses de leurs niveaux même si vous ne les avez pas achetés. Les récompenses et les niveaux seront d’ailleurs conservés donc vous ne perdez rien si les combattants ne sont plus dans la rotation et vous pourrez reprendre comme si de rien n’était lors de leur retour dans la rotation ou si vous les achetez.

On va avouer que l’on aimerait bien quelques changements dans l’interface pour indiquer que les personnages ne sont que temporaires (avec une icône de montre comme dans les autres jeux par exemple) mais aussi de pouvoir les acheter quand ils sont dans la rotation, ne serait-ce que pour connaître leur prix.

L’historique des rotations gratuites

Pré-saison (19 juillet 2022 – 8 août 2022)

Rotation 2 (26 juillet 2022 – ?? août 2022) :

Superman

Finn

Grenat

Chien-Renne

Rotation 1 (19 juillet 2022 – 26 juillet 2022) :

Sammy

Taz

Jake

Harley Quinn

Vous en savez plus sur la rotation gratuite dans MultiVersus mais vous pouvez toujours consulter notre guide dédié au jeu avec par exemple un dossier sur les Atouts, ou bien comment débloquer des personnages maintenant que vous savez que vous n’en avez peut-être pas forcément en dehors de Wonder Woman.