Pendant sa bêta ouverte, MultiVersus ouvre déjà son système de passe de combat. Cependant, nous avons droit à une petite pré-saison avant le début des hostilités le 9 août prochain. On vous a donc listé les informations pratiques de cette période de chauffe avec la liste des récompenses gratuites et premium.

Les informations de la Pré-saison de MultiVersus

Étant donné qu’il s’agit d’une pré-saison et pas d’une vraie saison complète de MultiVersus, il ne faut pas s’attendre à un fonctionnement classique. On a donc droit à une phase plus courte avec moins de paliers, un Premium moins cher et que l’on ne peut pas prendre avec des Jetons Premium.

Sans être officiellement le thème, on note une petite domination d’Adventure Time parmi les récompenses puisqu’il y en a cinq tirées de cet univers dont deux skins qui sont les cadeaux de l’ultime palier.

Les dates de la Pré-saison : 19 juillet 2022 – 8 août 2022

19 juillet 2022 – 8 août 2022 Nombre de paliers : 15

15 Prix du Premium : 300 Gleamium

300 Gleamium Personnages ajoutés pendant cette période : LeBron James (26 juillet 2022)



Les récompenses de la Pré-saison de MultiVersus

Palier 1 : Gratuit : Icône de profil – Scooby et les ovnis Premium : Variante Sammy – Oncle Shagworthy

Palier 2 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Animation d’éjection – C’est fini, les amis !

Palier 3 : Gratuit : Badge – Éjections Premium : Autocollant – Jake (clin d’œil)

Palier 4 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Provocation Wonder Woman – Haltérophilie

Palier 5 : Gratuit : Badge – Total des victoires Premium : Bannière – Crépuscule de Themiscyra

Palier 6 : Gratuit : Icône de profil – Miss Rainicorne Premium : Toasts (x10)

Palier 7 : Gratuit : Badge – Attaques esquivées Premium : Animation d’éjection – Effet Oméga

Palier 8 : Gratuit : Boost d’EXP (x1) Premium : Autocollant – Sourire du Géant de fer

Palier 9 : Gratuit : Autocollant – Garnet – Stars Premium : Provocation Steven Universe – En admiration

Palier 10 : Gratuit : Badge – Assistances Premium : Bannière – Chevalier de Gotham

Palier 11 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 12 : Gratuit : Bannière – Route d’Arkham Premium : Toasts (x10)

Palier 13 : Gratuit : Boost d’EXP (x1) Premium : Provocation Bugs Bunny – Danse

Palier 14 : Gratuit : Animation d’éjection – Lasso de la Vérité Premium : Bannière – Foyer Sylvestre

Palier 15 : Gratuit : Variante Finn – Finn Pyjama Premium : Variante Jake – Cake



Voilà, vous en savez plus sur MultiVersus et son système de passe de combat mais vous pouvez toujours consulter le reste de notre guide dédié au jeu avec par exemple nos conseils pour bien débuter ou comment farmer les pièces d’or.