MultiVersus tente de compiler les personnages qu génèrent le plus de memes et références sur Internet donc on retrouve forcément Rick dans le casting. Quand il n’est pas sous forme de cornichon ou à la recherche de sauce Szechuan, il peut tout à fait tenir tête à Batman, Arya Stark ou Sammy, même séparé de Morty qui n’est quand même jamais très loin.

Présentation de Rick

Laisse-moi faire un effet spécial et rentrons à la maison !

Univers d’origine : Rick et Morty



Rick et Morty Nom complet : Rick Sanchez (alias Rick C‑137)

Rick Sanchez (alias Rick C‑137) Première apparition : Rick et Morty – « Pilote » (décembre 2013)

Rick et Morty – « Pilote » (décembre 2013) Classe : Mage

Mage Difficulté : Expérimenté

Expérimenté Principal type de K.-O. : Horizontal

Horizontal Voix anglaise : Justin Roiland

Justin Roiland Voix française : ???

??? Date de sortie : 27 septembre 2022

Description officielle : « Un méga-génie nihiliste et aussi l’un des plus recherchés de la galaxie. Le scientifique terrien Rick Sanchez a vu à peu près tout ce que la réalité peut offrir. Presque toujours accompagné de son petit-fils Morty, ils ont tous deux sauvé la galaxie et le continuum espace-temps des dizaines de fois. «

Comment débloquer Rick dans MultiVersus ?

Rick n’est pas disponible directement dans MultiVersus, pour pouvoir le jouer, il faut donc l’acheter dans la boutique contre 3 000 pièces d’Or ou 700 Gleamium.

Nos conseils d’utilisation :

Rick est un personnage très cérébral dans sa série d’origine (quoique). Et c’est donc un combattant qui repose beaucoup sur votre côté stratégique, comme tout les mages du jeu, mais encore plus comme Bugs Bunny. Si vous appréciez déjà user de la téléportation dans les terriers du lapin dans vos combos, les portails du scientifique vous permettront d’atteindre de nouveaux sommets.

En effet au lieu de juste être au sol de d’agir à la verticale, ses portails peuvent être placés n’importe où et être utilisés comme bon vous semble pour les combos. Car oui, la vraie force du personnage est sa capacité à prolonger les combos grâce à des outils comme ses projectiles, son fouet et ses Larbins qu’il peut contrôler (faire une esquive au moment d’en invoquer un permet de pouvoir en faire apparaître un autre avant de donner votre ordre).

Il a de très bonnes options pour empêcher les adversaires de revenir sur le terrain mais il est aussi capable d’apporter des buffs redoutables à son équipe et des malus tout aussi dangereux aux adversaires puisque cela peut même stopper l’utilisation de capacités. Pour l’équilibrer, les développeurs ont décidé de lui donner une faiblesse bien précise qui est l’importance des temps de recharge.

En effet, il a cinq capacités qui ont du cooldown. Si vous jouez contre lui, la tactique est donc d’attendre qu’il n’ait plus tout son arsenal à disposition pour contre-attaquer et le punir. Il adore donc forcément les atouts qui réduisent les temps de recharge ou améliorent ses projectiles.

Moveset de Rick :

Coup spécial neutre – La boîte à larbins / Ici, larbins ! : Invoque un larbin qui a les propriétés d’un projectile. Ils attendent un ordre que l’on peut donner en bougeant le joystick gauche dans une direction : vers les côtés, le larbin court simplement en attaquant sur son chemin vers le haut, le larbin saute pour faire un uppercut vers le bas, le larbin charge une attaque qui peut renvoyer les projectiles adverses Si vous esquivez au lieu d’indiquer une direction, le larbin attendra l’invocation d’un autre pour agir. Dans les airs, le personnage invoque un larbin pour planer un peu.

Coup spécial latéral – Théorie Bas-Rick du Portail : Permet de viser pour faire apparaître un portail. Quand il y a deux portails sur le terrain, il est possible de les utiliser une fois pour se téléporter de l’un à l’autre. Cela concerne votre personnage, un allié qui l’active ou un ennemi jeté dedans. Les projectiles de votre équipe qui passent par un portail sont aussi aussi téléportés. Dans les airs, Rick invoque automatiquement un deuxième portail sur lui s’il n’y en a pas déjà un. Pendant le temps de recharge, Rick utilise à la place des skis-fusées pour bondir en avant.

Coup spécial haut – Jetpack. Pas de soucis. : Charge un jetpack pour se propulser vers le haut.

Coup spécial bas – Eclair polymorphique : Tire un projectile qui transforme les alliés et les ennemis touchés. Les alliés ont un bonus qui les fait grandir eux et leurs projectiles mais augmentent aussi leurs dégâts. Les ennemis touchés deviennent des petits Chien-Renne qui ne peuvent pas utiliser d’attaques et subissent plus de dégâts tant qu’ils sont transformés.



Atouts spéciaux de Rick :

Squancheur de la pyrotechnie (niveau 8) : Le portail (attaque spéciale vers le côté) a un temps de recharge plus long mais permet aux alliés et aux projectiles de votre équipe qui le traversent d’enflammer leur prochaine cible et enflamme directement les ennemis qui traversent le portail.



Le portail (attaque spéciale vers le côté) a un temps de recharge plus long mais permet aux alliés et aux projectiles de votre équipe qui le traversent d’enflammer leur prochaine cible et enflamme directement les ennemis qui traversent le portail. Héphaïstos, qui ? (niveau 10) : Quand l’attaque du fouet (attaque terrestre vers le haut) est chargée à fond, le deuxième coup envoie vers le bas et non pas vers le haut.

Quand l’attaque du fouet (attaque terrestre vers le haut) est chargée à fond, le deuxième coup envoie vers le bas et non pas vers le haut. Larbins du genre taillon (niveau 12) : Les dégâts de larbins sont doublés sur les ennemis étourdis.

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Atout Cafédzilla

Atout Cafédzilla Niveau 3 : 5 Toasts

5 Toasts Niveau 4 : Atout Manipulation de la gravité



Atout Manipulation de la gravité Niveau 5 : 100 pièces d’Or



100 pièces d’Or Niveau 6 : Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 : Atout Cible marquée



Atout Cible marquée Niveau 8 : Atout Squancheur de la pyrotechnie



Atout Squancheur de la pyrotechnie Niveau 9 : Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 : Atout Héphaïstos, qui ?

Atout Héphaïstos, qui ? Niveau 11 : Atout Écrasement d’armure

Atout Écrasement d’armure Niveau 12 : Atout Larbins du genre taillon



Atout Larbins du genre taillon Niveau 13 : Atout Des cieux dégagés

Atout Des cieux dégagés Niveau 14 : Icône Rick C-137



Icône Rick C-137 Niveau 15 : Badge de victoires avec Rick

Maintenant que vous en savez plus à propos de Rick, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.