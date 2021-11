Harley Quinn | Guide MultiVersus

MultiVersus a un grain de folie qui va parfaitement avec Harley Quinn. Elle revient user de sa batte et de son maillet pour lutter contre la fin du monde et des ennemis aux pouvoirs infinis, mais pas grave, elle a l’habitude maintenant.

Présentation d’Harley Quinn

Elle a essayé d’être quelqu’un de bien, mais être mauvais est tout simplement trop amusant.

Univers d’origine : DC



DC Première apparition : Batman : Harley Quinn 1 (Octobre 1999)

Batman : Harley Quinn 1 (Octobre 1999) Classe : Assassin

Assassin Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : Tara Strong

Tara Strong Voix française : Valéry Siclay

Description officielle : « Harleen Quinzel était psychiatre à l’asile d’Arkham jusqu’au jour fatidique où elle rencontra le méchant et psychotique Joker… Ce jour-là, tout changea à jamais. Après des années passées à être l’acolyte et la copine officielle du Joker sous le nom d’Harley Quinn, elle trouva finalement le courage de partir et de forger son propre destin. Son ascension au pouvoir n’échappa pas à l’attention de Batman, et remarqua qu’elle avait le potentiel de devenir l’un des plus grands vilains de Gotham City, voire du monde. »

Comment débloquer Harley Quinn dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Harley Quinn devra être débloquée dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Harley Quinn :

Coup spécial 1 : Peluche chauve-souris

Peluche chauve-souris Coup spécial 2 : En position !

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

Maintenant que vous en savez plus à propos de Harley Quinn, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.