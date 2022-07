MultiVersus est un jeu free-to-play donc évidemment la question des pièces d’or est primordiale quand on veut débloquer de nouveaux personnages par exemple. Ainsi on vous a préparé ce petit article pour vous expliquer comment gagner des pièces et comment optimiser son farm.

Comment gagner des pièces d’or dans MultiVersus ?

Vous remarquerez que cet article ne mentionne pas les parties personnalisées, locales ou les salons, ce qui est normal puisqu’aucun de trois ne donne de pièces, d’xp ou est compté pour les objectifs des missions du passe de combat.

Les missions initiales

Avant de pouvoir commencer à faire les missions du Passe de combat, vous avez une série de quêtes fixes à effectuer. Leur particularité, c’est qu’elles rapportent des pièces d’or là où les autres missions qui suivront ne donneront que des points de passe.

Ces missions sont :

Participez à votre premier match (200 pièces)

Vérifier les paramètres (100 pièces)

Accepter une revanche en équipe ou en 1 v 1 (100 pièces)

Toaster un autre joueur (100 pièces)

Jouez 5 matchs (800 pièces)

Équipez une nouvelle icône de profil depuis votre page de profil (100 pièces)

Équipez une nouvelle éjection depuis votre page de collection (100 pièces)

Cela ne pourra être fait qu’une seule fois mais ces 1 500 pièces d’or seront plus qu’utiles pour acheter votre premier personnage. Notez que faire les entraînements avancés ne donne absolument rien.

Les récompenses de partie

Forcément, chaque partie vous permet de gagner quelques pièces. Cela varie d’un type à l’autre mais par contre le fait d’affronter des humains ou des bots ne change absolument rien.

Les matchs 1 contre 1 :

chaque round joué : 6 pièces

chaque round remporté : 6 pièce

Les matchs 2 contre 2 :

chaque round joué : 7 pièces

chaque round remporté : 8 pièces

Les matchs chacun pour soi :

chaque match joué : 7 pièces

chaque match remporté : 8 pièces

Le bonus de groupe

Lorsque que vous êtes en groupe avec l’un de vos contacts, vous avez droit à un bonus de groupe. Il permet de voir vos gains de pièces augmenter de 30% par round. Cela fait donc 2 pièces supplémentaires par round perdu et 4 par round gagné. Le texte du jeu promet aussi de l’xp en plus mais aucune preuve de ceci sur l’écran de fin.

La première victoire du jour

Tous les jours, le premier round remporté vous donne un bonus de 100 pièces d’or. Là aussi, le texte du jeu est incorrect puisqu’il promet 200 pièces mais dans les faits, peu importe la configuration, le bonus rapportera toujours 100.

Gagner des niveaux de compte

Les points d’expérience gagnés lors des matchs servent à faire gagner des niveaux aux personnages que vous avez utilisé mais chaque point va aussi dans le niveau de votre compte. Et chaque gain de niveau vous permet de gagner 100 pièces d’or.

Recevoir des toasts

Les toasts sont un moyen de récompenser un allié ou un adversaire que vous jugez particulièrement méritant. Quand la partie se termine (parce qu’il s’agit de la fin du best of 3 ou que quelqu’un a refusé la revanche) vous pouvez donc donner un toast aux participants de votre choix. On en parle ici puisque recevoir un toast s’accompagne d’un bonus de 20 pièces d’or.

En ce qui concerne vos adversaires, vos conditions d’attribution vous regardent (donner à tous, donner à ceux qui ont bien joué, seulement rendre les toasts,…), mais en ce qui concerne vos alliés, on vous conseille de toujours jouer le jeu et de systématiquement vous récompenser à chaque partie. Et vu que les toasts sont relativement rares, autant ne pas les gaspiller sur les bots.

Passer les personnages niveau 5

Passer un personnage niveau 5 permet de gagner 100 pièces donc n’hésitez pas à faire au moins ça sur tous vos combattants même si vous n’aimez pas forcément leur gameplay. Et d’ailleurs, n’oubliez pas que vous conservez les récompenses des personnages de la rotation gratuite même si vous ne les débloquez pas par la suite, donc autant en profiter en variant aussi un peu votre farm avec des persos différents.

Le passe de combat

Quelques pièces d’or peuvent aussi se trouver parmi les récompenses du passe de combat. Donc même si les missions quotidiennes ne rapportent pas directement de pièces, les faire peut tout de même vous rapprocher d’un palier qui lui vous en donnera.

Comment farmer de manière efficace les pièces d’or ?

Vous l’aurez compris en regardant l’ensemble des méthodes précédentes, le moyen le plus efficace pour gagner des pièces d’or est donc de se consacrer aux matchs en 2 contre 2 en ayant groupé avec un contact. Ce qui est logique puisque cela va vous permettre d’avoir les pièces supplémentaires du 2 contre 2, le bonus de groupe et d’augmenter vos chances d’avoir des toasts.

Bon, cela part du principe que vous gagnez assez souvent contre vos adversaires et que ces derniers vous donnent des toasts de temps en temps. Si vraiment vous perdez toujours et que vous ne recevez jamais de toasts, vous pouvez éventuellement passer aux bots puisqu’ils rapportent exactement autant lors de chaque round (gagné comme perdu).

Au lieu de faire une très longue session de farm, on vous recommande plutôt d’étaler le tout sur la semaine pour avoir les bonus de première victoire quotidienne, et faire au passage les quêtes du passe de combat pour augmenter votre palier. Le tout en s’assurant que l’ensemble des personnages auxquels vous avez actuellement accès soient bien tous bien niveau 5 minimum.

Voilà, comme vous le constatez, ce sera assez long pour obtenir le roster complet mais pas infaisable. En attendant, vous pouvez consulter notre guide dédié à MultiVersus, avec notamment les moyens de dépenser vos pièces à savoir comment débloquer les personnages ou bien notre dossier sur les atouts.