MultiVersus termine enfin sa pré-saison et peut passer aux choses sérieuses avec une Saison 1 largement marquée par Rick & Morty puisque les deux personnages intègrent le casting lors de cette période. Cet article liste toutes les informations pratiques et les récompenses, qu’elles soient premium ou non de cette première saison.

Les informations de la Saison 1 de MultiVersus

Après le tour de chauffe qui a un peu traîné, nous voici dans la Saison 1 de MultiVersus, celle qui permet d’avoir une meilleure idée de ce que l’on peut attendre d’une saison typique. Et forcément, on remarque surtout l’énorme différence de traitement entre les versions gratuites et premium du pass, surtout vis-à-vis du nombre de skins inclus.

Les dates de la Saison 1 : 15 août 2022 – 15 novembre 2022

15 août 2022 – 15 novembre 2022 Nombre de paliers : 50

50 Prix du Premium : 950 Gleamium

950 Gleamium Personnages ajoutés pendant cette période : Morty Smith (23 août 2022) Rick Sanchez (???) Black Adam (???) Stripe (???)



Les récompenses de la Saison 1 de MultiVersus

Palier 1 : Gratuit : Icône de profil – 20 minutes d’aventure Premium : Variante Taz – Escouade Tune 1996

Palier 2 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Provocation Chien-Renne – Bâiller

Palier 3 : Gratuit : Badge – Double Éjections Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 4 : Gratuit : Rien Premium : Toasts (x10)

Palier 5 : Gratuit : Icône de profil – Bat-emblème Premium : Autocollant – Finn – Happy

Palier 6 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Bannière – Le Daily Planet

Palier 7 : Gratuit : Bannière – Danger : surtension Premium : Animation d’éjection – Cri solaire

Palier 8 : Gratuit : Rien Premium : Provocation Superman – Survol

Palier 9 : Gratuit : Icône de profil – Nymeria Premium : Toasts (x10)

Palier 10 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Bannière – Mystères et associés

Palier 11 : Gratuit : Rien Premium : Variante Harley Quinn – Task Force X

Palier 12 : Gratuit : Autocollant – 100% Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 13 : Gratuit : Rien Premium : Bannière – La maison Stark

Palier 14 : Gratuit : Rien Premium : Toasts (x10)

Palier 15 : Gratuit : Icône de profil – Cœur de Chien-Renne Premium : Autocollant – Harley – Mad

Palier 16 : Gratuit : Boost d’EXP (x1) Premium : Provocation Géant de fer – Provocation

Palier 17 : Gratuit : Rien Premium : Bannière – Sut alors, un f-fantôme !

Palier 18 : Gratuit : Bannière – Des erreurs ont été commises Premium : Animation d’éjection – Coup de grâce de Green Lantern

Palier 19 : Gratuit : Badge – Chef des éjections Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 20 : Gratuit : Rien Premium : Variante Grenat – Grenat flashback

Palier 21 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Bannière Merrie Melodies

Palier 22 : Gratuit : Rien Premium : Provocation Sammy – Kung-fu

Palier 23 : Gratuit : Bannière – Dernier espoir de Zanifeer Premium : Toasts (x10)

Palier 24 : Gratuit : Rien Premium : Bannière – Wonder Woman

Palier 25 : Gratuit : Icône de profil – Gemme de Diamant Rose Premium : Animation d’éjection – Gossamer

Palier 26 : Gratuit : Rien Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 27 : Gratuit : Boost d’EXP (x1) Premium : Bannière – Le Croisé masqué

Palier 28 : Gratuit : Rien Premium : Toasts (x10)

Palier 29 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Provocation Steven Universe – Astiquer une gemme

Palier 30 : Gratuit : Badge – Les plus gros dégâts infligés ! Premium : Autocollant – Jake – Sweat

Palier 31 : Gratuit : Rien Premium : Bannière – L’homme d’acier

Palier 32 : Gratuit : Bannière – La colline a des fantômes Premium : Boost d’EXP (x1)

Palier 33 : Gratuit : Rien Premium : Toasts (x10)

Palier 34 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Animation d’éjection – Bulles de gemmes

Palier 35 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Bannière – Cheffe de meute

Palier 36 : Gratuit : Rien Premium : Autocollant – Velma – Surprised

Palier 37 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Provocation LeBron – Silencer

Palier 38 : Gratuit : Rien Premium : Autocollant – Batman – Neutral

Palier 39 : Gratuit : Bannière – Bravos Premium : Animation d’éjection – Explosion fongique

Palier 40 : Gratuit : Rien Premium : Toasts (x10)

Palier 41 : Gratuit : Icône de profil – Je suis Rick-ornichon Premium : Bannière – Un univers de possibilités

Palier 42 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Variante Tom & Jerry – Tom & Jerry détectives

Palier 43 : Gratuit : Rien Premium : Animation d’éjection – Fais tes prières, vermine !

Palier 44 : Gratuit : Autocollant – Fire Premium : Provocation Jake – Danse

Palier 45 : Gratuit : 250 pièces d’or Premium : Autocollant – Bugs Bunny – Hearts

Palier 46 : Gratuit : Rien Premium : Provocation – Harley Quinn – Pose avec le maillet

Palier 47 : Gratuit : Animation d’éjection – Énergie relaxante Premium : Toasts (x10)

Palier 48 : Gratuit : Toasts (x5) Premium : Bannière – Bottes d’armure

Palier 49 : Gratuit : Rien Premium : Animation d’éjection – Déploiement de Batwing

Palier 50 : Gratuit : Variante LeBron – LeBron (Robin) Premium : Variante Bugs Bunny – Bugs Brunhilde



