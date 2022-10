MultiVersus ne pouvait pas ajouter à son casting le mogwai Gizmo sans inviter aussi Stripe, le chef des Gremlins. Forcément, son moveset rend honneur à son côté vicieux ce qui ne fera pas tâche au milieu des éventuels grands méchants qui devraient eux-aussi rejoindre le roster pour affronter des héros tels que Superman, Finn ou Véra.

Présentation de Stripe

Méchant. Vert. Obscène.

Univers d’origine : Gremlins

Gremlins Première apparition : Gremlins (1984)

Gremlins (1984) Némésis : Gizmo

Gizmo Arme préférée : Tronçonneuse

Tronçonneuse Classe : Assassin

Assassin Difficulté : Normale

Normale Principal type de K.-O. : Hybride

Hybride Voix anglaise : Daniel Ross

Daniel Ross Voix française : ???

??? Date de sortie : 12 octobre 2022

Description officielle : « »

Comment débloquer Stripe dans MultiVersus ?

Stripe n’est pas disponible directement dans MultiVersus, pour pouvoir le jouer, il faut donc l’acheter dans la boutique contre 2 000 pièces d’Or ou 700 Gleamium.

Nos conseils d’utilisation :

Stripe appartient à la classe des assassins, ce qui en fait un personnage redoutable mais très fragile défensivement. Votre stratégie en le jouant est donc tout simplement de harceler l’ennemi pour ne jamais lui laisser de répit, puisque comme on dit la meilleure défense, c’est l’attaque. Contre lui, il faut tout simplement défendre en attendant une faille pour punir, ou se mettre à deux sur lui lors des combats 2v2.

L’un de ses meilleurs outils est son passif mettant le malus Targeted qui permet de viser automatiquement un ennemi précis avec son attaque spéciale neutre pour pouvoir achever quelqu’un trop près du bord. Il peut aussi compter sur sa lame scie circulaire multifonction. Son attaque spéciale haute permet de bloquer les projectiles adverses ce qui en fait un bon outil défensif.

L’envoyer sur un allié la fait orbiter autour de lui pour faire des dégâts, on peut la refrapper pour faire des combos, et envoyée au sol, elle suit le terrain et peut même toucher les ennemis qui s’accrochent aux parois du terrain en attendant de remonter.

Moveset de Stripe :

Coup spécial neutre – Tireur d’élite : Tire un projectile à courte portée. Si un adversaire a le malus Targeted, le projectile ira vers lui.

Coup spécial latéral – Savage Tricks / Chain(saw) Reaction : Charge vers l’avant sur un skateboard, refaire l’attaque donne un coup avec le skate. Dans les airs, charge l’attaque avant de plonger vers l’avant avec une tronçonneuse.

Coup spécial haut – Ride ‘Em, Cowboy : Un saut vers le haut qui peut bloquer les projectiles adversaires et s’accrocher aux projectiles alliés pour aller pour loin.

Coup spécial bas – Dynamite Boom : Stripe sort un explosif. Refaire la compétence active la détonation, l’explosion fait des dégâts et enflamme toutes les ennemis à portée mais vous aussi puisque vous ne lâchez pas l’explosion. Vous êtes propulsés dans la direction de votre stick en devenant vous-même un projectile.

Passif – Rancunier : Quand vous touchez un adversaire avec une attaque de mêlée, vous lui infligez le malus Targeted et il attire temporairement les tirs de l’attaque spéciale neutre.



Atouts spéciaux de Stripe :

Dynamite (niveau 8) : Si vous atteignez le sol avec l’explosion de la dynamite, l’impact créé une seconde explosion.



Si vous atteignez le sol avec l’explosion de la dynamite, l’impact créé une seconde explosion. Sauter (niveau 10) : Quand vous sautez depuis un projectile allié, vous allez plus loin et vous avez un buff de vitesse de courte durée.

Quand vous sautez depuis un projectile allié, vous allez plus loin et vous avez un buff de vitesse de courte durée. Feeding After Midnight (niveau 12) : Quand vous vous accrochez à un adversaire, vous lui transmettez tous vos malus.

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Atout Cible marquée

Atout Cible marquée Niveau 3 : 5 Toasts

5 Toasts Niveau 4 : Atout Ça brûle !



Atout Ça brûle ! Niveau 5 : 100 pièces d’Or



100 pièces d’Or Niveau 6 : Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 : Atout Manipulation de la gravité



Atout Manipulation de la gravité Niveau 8 : Atout Dynamite



Atout Dynamite Niveau 9 : Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 : Atout Sauter

Atout Sauter Niveau 11 : Atout Esquive robuste

Atout Esquive robuste Niveau 12 : Atout Feeding After Midnight



Atout Feeding After Midnight Niveau 13 : Atout Tireur de T-Shirt

Atout Tireur de T-Shirt Niveau 14 : Icône de profil Stripe



Icône de profil Stripe Niveau 15 : Badge de victoires avec Stripe

Maintenant que vous en savez plus à propos de Stripe, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.