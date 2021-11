Sammy | Guide MultiVersus

MultiVersus serait né, selon les rumeurs, de la réaction de Warner devant le meme de Sammy en mode Ultra Instinct. Il ne faut donc pas trop s’étonner de voir le personnage d’habitude si peureux et pacifiste vouloir autant en découdre avec tout le Multivers.

Présentation de Sammy

Juste un gars normal qui grignote des sandwichs et résout des mystères avec un pouvoir illimité d’origine inconnue.

Nom dans la version anglaise : Shaggy

Shaggy Univers d’origine : Scooby-Doo



Scooby-Doo Première apparition : Scooby-Doo, où es-tu ? – « La nuit du Chevalier » (Septembre 1969)

Scooby-Doo, où es-tu ? – « La nuit du Chevalier » (Septembre 1969) Classe : Bruiser

Bruiser Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : Matthew Lillard

Matthew Lillard Voix française : Eric Missoffe

Description officielle : « La dernière chose dont Sammy se souvient avant le Changement est l’exploration d’un autre vieux manoir effrayant avec son copain Scooby, comme n’importe quel autre jour avec la bande. Il trouva un étrange cristal brillant et, pensant que c’était du sucre candi, alla en prendre une bouchée. Il y eut un FLASH… et puis la noirceur. Quand il revint à lui, il se retrouva doté de pouvoirs incroyables. Il ne sait pas d’où ils viennent ni comment ils fonctionnent, mais il a juré de les utiliser pour vaincre le mal et protéger le petit gars. Dès qu’il déjeune, c’est-à-dire. »

Comment débloquer Sammy dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Sammy devra être débloqué dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Sammy :

Coup spécial 1 : MORDICUS !

MORDICUS ! Coup spécial 2 : Uppercut puissant

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

