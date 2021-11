MultiVersus

MultiVersus est un jeu de combat free-to-play développé par Player First Games. Basé sur le modèle des Smash-like, il regroupe les licences de Warner et permet donc de jouer Batman, Bugs Bunny, Finn l'humain ou même Arya Stark, le tout avec leurs voix officielles. Pour se différencier au niveau du gameplay, les matchs se font en 2 contre 2 avec donc différentes classes pour les personnages qui ont aussi des compétences de soutien en plus de leurs attaques. Le tout est cross-play, cross-platform et utilise le netcode rollback pour un online optimal.