Jake le Chien | Guide MultiVersus

MultiVersus ne pouvait pas séparer le duo d’Adventure Time, c’est pourquoi Jake le Chien pourra faire équipe avec Finn (ou n’importe qui d’autre). Le chien capable de se transformer en n’importe quoi aura bien besoin de cette versatilité pour affronter des adversaires aussi variés.

Présentation de Jake le Chien

Ces pouvoirs extensibles, c’est tout un trip

Nom dans la version anglaise : Jake the Dog

Jake the Dog Univers d’origine : Adventure Time



Adventure Time Première apparition : « Adventure Time » (Janvier 2007)

« Adventure Time » (Janvier 2007) Classe : Bruiser

Bruiser Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : John DiMaggio

John DiMaggio Voix française : Karim Barras

Description officielle : « Selon Jake, il a des pouvoirs d’élasticité magiques depuis sa naissance. Il apprendra plus tard qu’il est le fils d’un métamorphe nommé Warren Ampersand. Mais peu importe d’où il vient, Jake a vécu une vie heureuse en tant que héros et aventurier avec son meilleur ami Finn l’humain. Lorsqu’il n’est pas dans une aventure à botter les fesses des méchants, Jake passe du temps avec sa femme bien-aimée Miss Rainicorn et leurs cinq chiots chiens / Rainicornes métamorphes. »

Comment débloquer Jake le Chien dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Jake le Chien devra être débloqué dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Jake le Chien :

Coup spécial 1 : Estomac d’acier

Estomac d’acier Coup spécial 2 : Étirement

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

