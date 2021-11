Superman | Guide MultiVersus

MultiVersus permettra une nouvelle fois à Superman et à Batman de s’affronter, ou de faire équipe. Quand on est aussi puissant que Kal-El, affronter Arya Stark, Sammy ou Tom et Jerry ne devrait être qu’une formalité, hein ? Hein ?

Présentation de Superman

Membre fondateur de la Ligue des Justiciers et l’un des héros les plus puissants de la Terre.

Univers d’origine : DC

DC Première apparition : Action Comics #1 (1938)

Action Comics #1 (1938) Classe : Bruiser

Bruiser Difficulté : ???

??? Type de mobilité : Hybride

Hybride Voix anglaise : George Newbern

George Newbern Voix française : Emmanuel Jacomy

Description officielle : « Une catastrophe toucha la planète natale de Kal-El, Krypton, alors qu’il n’était qu’un bébé, ne laissant à ses parents d’autre choix que de l’envoyer sur une autre planète. Sa fusée s’écrasa sur Terre où il fut retrouvé par Martha et Jonathan Kent et élevé comme leur enfant. En vieillissant, la lumière jaune du soleil de la Terre activa ses incroyables pouvoirs kryptoniens, qu’il jura d’utiliser pour protéger l’humanité et défendre la vérité et la justice. En tant que membre fondateur de la Ligue des justiciers, il fut une inspiration pour d’innombrables générations de héros alors qu’il continue de combattre le mal sous toutes ses formes. »

Comment débloquer Superman dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Superman devra être débloqué dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Superman :

Coup spécial 1 : Souffle glacial

Souffle glacial Coup spécial 2 : Décollage météorique

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

Maintenant que vous en savez plus à propos de Superman, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.