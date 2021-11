Finn l'Humain | Guide MultiVersus

MultiVersus invite Finn l’Humain pour rétablir l’injustice de son absence dans le smash-like Cartoon Network. Le jeune aventurier tirera probablement profit de toutes ses étranges expériences vécues sur la Terre de Ooo pour s’en sortir dans le Multivers.

Présentation de Finn l’Humain

Il en finit toujours avec le mal, c’est pas mal !

Nom dans la version anglaise : Finn the Human

Finn the Human Univers d’origine : Adventure Time



Adventure Time Première apparition : « Adventure Time » (Janvier 2007)

« Adventure Time » (Janvier 2007) Classe : Assassin

Assassin Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : Jeremy Shada

Jeremy Shada Voix française : Véronique Fyon

Description officielle : « (Principalement) le dernier humain de la Terre de Ooo, Finn est un jeune guerrier qui a passé la majeure partie de sa vie à faire des quêtes et à aider les forces du bien dans leur bataille sans fin contre le mal. Avec son épée, son imagination sans limites et son meilleur ami/frère adoptif Jake le Chien, il n’y a aucun méchant qu’il ne puisse vaincre. Quand il ne tue pas le mal, il adore se détendre et jouer à des jeux vidéo avec BMO. »

Comment débloquer Finn l’Humain dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Finn l’Humain devra être débloqué dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Finn l’Humain :

Coup spécial 1 : Tope-la !

Tope-la ! Coup spécial 2 : Coup de sac

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

