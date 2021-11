Tom et Jerry | Guide MultiVersus

MultiVersus n’a pas peur de proposer des personnages en duo tels que Tom et Jerry. Le chat et la souris vont devoir faire alliance pour avoir une chance contre les autres, à moins que ce ne soit le combat entre les deux qui les aide à prendre le dessus.

Présentation de Tom et Jerry

Lorsque ces amis-ennemis mettent de côté leurs différences, leur chaos loufoque peut être imparable.

Univers d’origine : Tom et Jerry

Tom et Jerry Première apparition : « Faites chauffer la colle » (1940)

« Faites chauffer la colle » (1940) Classe : Mage

Mage Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix internationale : Eric Bauza

Description officielle : « Depuis leur première rencontre, Tom et Jerry ont une relation compliquée. En tant que chat domestique et souris, ils devraient être ennemis jusqu’à la mort, mais ils se sont néanmoins associés à plusieurs reprises au fil des ans. Comme beaucoup de « toons », Tom et Jerry se disputent avec un style loufoque et excentrique et leur niveau de longévité est presque inébranlable. Ce sont de grands champions à avoir à ses côtés dans tous les combats tant qu’ils ne se disputent pas entre eux. »

Comment débloquer Tom et Jerry dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Tom et Jerry devront être débloqués dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Tom et Jerry :

Coup spécial 1 : Tireur d’élite

Tireur d’élite Coup spécial 2 : Souris volante

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

Maintenant que vous en savez plus à propos de Tom et Jerry, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.