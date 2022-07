Comment débloquer les personnages – Guide MultiVersus

MultiVersus est un jeu de combat certes, mais en Free-to-play, ce qui rend son rapport à l’obtention de personnages forcément très particulier puisque les combattants sont à la fois ce que les joueurs et les joueuses veulent principalement, mais aussi ce qui coûte le plus cher à produire.

Les développeurs doivent donc trouver un équilibre entre générosité et rentabilité pour permettre de débloquer les personnages. Et spoiler, la balance penche un peu d’un certain côté donc oui, préparez-vous à un farm infini ou à l’utilisation d’argent réel.

Les premiers personnages disponibles

Lorsque vous lancez MultiVersus pour la première fois, vous avez au moins quatre personnages à disposition gratuitement. Il s’agit de Sammy, Taz, Jake, et Harley Quinn que vous n’aurez donc pas à débloquer. Mais on peut ajouter Wonder Woman puisque le jeu vous accueille directement en vous proposant de l’obtenir en faisant le tutoriel, ce qui n’est pas de refus pour comprendre les bases et avoir un plus plus de choix dans vos persos.

Notez qu’à notre connaissance, aucun autre personnage ne peut être débloqué d’une manière similaire, en remplissant divers objectifs ou dans des Passes de combat, etc… Donc après ces cinq premiers, tout se passera par les différents achats (avec la monnaie de votre choix).

On va être honnête une des vidéos officielles récentes évoque une rotation gratuite des personnages sans donner plus de précisions. On ne sait donc pas si cela concerne les essais des combattants sans les débloquer ou bien la liste de ceux qui sont disponibles quand vous lancez le jeu pour la première fois, vu qu’absolument rien ne parle de rotation dans le jeu. Donc la méfiance reste de mise pour l’instant.

MultiVersus veut votre Or…

Pour obtenir des personnages dans MultiVersus, le plus simple (et le plus long) est évidemment de farmer les pièces d’or. Le jeu n’étant pas très généreux avec ses pièces, il faudra donc être extrêmement patients, surtout si votre but est d’obtenir tout le monde.

Dans la bêta ouverte, le menu de la boutique n’étant pas encore accessible, pour acheter un personnage, il faut aller dans Collection (le deuxième onglet en tout à gauche de l’écran dans le menu principal, sélectionner celui ou celle qui vous intéresse et cliquer sur Débloquer tout en bas de l’écran.

A l’heure actuelle, chaque personnage n’est pas vendu au même prix et on trouve donc des combattants vendus à 1 500, à 2 000 et même 3 000 pièces d’or. Donc à vous de gérer votre budget pour savoir si vous voulez un maximum de personnages le plus vite possible ou si vous préférez économiser au maximum pour viser celles et ceux qui ont les plus gros tarifs.

ou votre Carte bleue pour payer des Gleamium

MultiVersus étant un free-to-play, il y a évidemment des micro-transactions et une monnaie qui ne s’obtient que contre de l’argent réel. Elle s’appelle ici le Gleamium et permet également de débloquer les différents combattants. Notez que pour l’instant, absolument tout le monde est vendu 700 Gleamiums, ce qui correspond à 7 euros.

Si vous voulez vraiment payer, vu que ce prix est fixe mais celui en pièces d’or peut varier, on vous recommande plutôt de réserver vos Gleamiums pour les personnages qui coûtent un peu plus que les autres pour que l’opération soit un peu plus rentable pour vous. En effet, il serait dommage de payer 7 euros pour un personnage à 1 500 pièces puis de devoir farmer pour un à 3 000 quand l’inverse serait plus simple.

Les billets de personnages ?

Il existe un troisième type de monnaie qui pourrait s’avérer être seulement accessible pendant quelques jours. En effet, MultiVersus propose d’acheter des packs des fondateurs qui contiennent notamment des billets de personnage. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez échanger un de ces billets contre n’importe quel personnage de votre choix.

Pour l’instant, on trouve uniquement ces billets dans ces packs achetables pour une durée limitée mais on imagine facilement les développeurs commencer à offrir de temps en temps un billet ou à en mettre quelques uns en récompenses dans des passes de combat ou lors d’évènements. Si cela arrive, là aussi on vous recommande d’utiliser les billets uniquement pour les combattants les plus chers.

MultiVersus est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Nous lui consacrons un guide complet avec notamment la liste des personnages ou tout savoir sur les Atouts.