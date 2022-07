MultiVersus a surpris tout le monde (ou presque vu les fuites et le dataminage) en accueillant LeBron James comme premier personnage à rejoindre. Le Basketteur a déjà traversé les univers Warner dans Space Jam 2, c’est donc le moment de voir si cela lui suffira en combat contre son ami Bugs Bunny et les autres.

Présentation de LeBron James

???

Univers d’origine : Space Jam : Nouvelle Ère



Space Jam : Nouvelle Ère Première apparition : 30 décembre 1984

30 décembre 1984 Lieu de naissance : Akron, Ohio

Akron, Ohio Classe : Cogneur

Cogneur Difficulté : Normale

Normale Principal type de K.-O. : Hybride

Hybride Voix anglaise : John Eric Bentley

John Eric Bentley Voix française : ???

??? Date de sortie : 26 juillet 2022

Description officielle : « ??? »

Comment débloquer LeBron James dans MultiVersus ?

LeBron James n’est pas disponible directement dans MultiVersus, pour pouvoir le jouer, il faut donc l’acheter dans la boutique contre 2 000 pièces d’Or ou 700 Gleamium.

Nos conseils d’utilisation :

Forcément, le moveset de LeBron James se base sur le basket avec les différents mouvements et techniques que l’on peut trouver dans ce sport. Il a d’ailleurs deux panoplies de coups selon s’il a la balle en main ou non. Apprendre à le jouer signifie donc qu’il faut s’habituer aux deux même si récupérer un ballon se fait très facilement et rapidement.

Déjà assez puissant de base, un joueur ou une joueuse de LeBron peut vraiment devenir redoutable en arrivant à maîtriser les trajectoires du ballon pour sniper les adversaires. Encore plus en 2v2 si son allié aussi gère correctement les passes. D’ailleurs, utiliser des atouts qui renforcent les projectiles est donc bénéfique pour toutes ses attaques spéciales puisqu’elles lancent le ballon.

Pour l’affronter, il faut donc tenter au maximum d’éviter son ballon et de le tenir à distance, ce qui compte encore plus quand il n’a plus la balle puisque cela lui fait perdre sa portée. Logiquement, ne pas lui permettre de récupérer son ballon est un bon moyen de ne pas lui laisser l’avantage lors des combats.

Moveset de LeBron James :

Coup spécial neutre – Panier ! : LeBron envoie son ballon vers l’avant. Quand il ne tient pas de ballon, il peut en faire apparaître un autre si le temps de rechargement le permet.

Coup spécial latéral – L-Train ! : LeBron saute vers l’avant et dunk, ce qui provoque une onde de choc au sol qui affaiblit l’ennemi mais détruit le ballon. En 2v2, quand l’allié a réussi à toucher un adversaire avec le ballon, faire le coup spécial latéral permet de se téléporter sur le ballon pour dunker sur l’ennemi. Sans ballon, il donne un coup d’épaule vers l’avant.

Coup spécial haut – Saut de folie : LeBron fait un tir en cloche qui va plus ou moins loin selon le temps de charge de l’attaque. Sans ballon, il frappe au dessus de sa tête, avec un petit saut supplémentaire quand il est déjà dans les airs.

Coup spécial bas – Refusé ! : LeBron fait violemment rebondir le ballon devant lui, quand il est dans les airs, il met un panier à la place. Dans les deux cas, le ballon est perdu et doit être être récupéré. Sans ballon, LeBron fait apparaître une palissade autour de lui qui bloque les projectiles. Si un projectile est bloqué, LeBron récupère un ballon.

Passif – ??? : S’il n’a pas de ballon, LeBron peut en récupérer un en frappant un adversaire. Si un allié reçoit ou ramasse un ballon, il le lancera lors de sa prochaine attaque dans la direction de cette attaque. Quand le ballon touche un adversaire, il rebondit vers le haut pour permettre à LeBron de faire un dunk alley-oop.



Atouts spéciaux de LeBron James :

Mains brûlantes (niveau 8) : Le ballon s’enflamme après une passe réussie à un allié. Si LeBron fait un smash avec un ballon enflammé, les ennemis touchés s’enflamment aussi et un mur de feu apparaît au sol.



Le ballon s’enflamme après une passe réussie à un allié. Si LeBron fait un smash avec un ballon enflammé, les ennemis touchés s’enflamment aussi et un mur de feu apparaît au sol. Les trois points ! (niveau 10) : Quand un ballon de basket touche un ennemi lointain, il explose et blesse les ennemis proches.

Quand un ballon de basket touche un ennemi lointain, il explose et blesse les ennemis proches. Possession vitale (niveau 12) : Quand LeBron et ses alliés réussissent des passes entre eux, ils récupèrent de la vie.

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Atout Temps de chien

Atout Temps de chien Niveau 3 : 5 Toasts

5 Toasts Niveau 4 : Atout Manipulation de la gravité



Atout Manipulation de la gravité Niveau 5 : 100 pièces d’Or



100 pièces d’Or Niveau 6 : Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 : Atout Esquive conjuguée



Atout Esquive conjuguée Niveau 8 : Atout Mains brûlantes



Atout Mains brûlantes Niveau 9 : Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 : Atout Les trois points !

Atout Les trois points ! Niveau 11 : Atout Toujours plus haut

Atout Toujours plus haut Niveau 12 : Atout Possession vitale



Atout Possession vitale Niveau 13 : Atout L’union fait la force !

Atout L’union fait la force ! Niveau 14 : Icône de profil Héritage



Icône de profil Héritage Niveau 15 : Badge de victoires avec LeBron James

Maintenant que vous en savez plus à propos du LeBron James, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.