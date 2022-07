MultiVersus étant un free-to-play, il ne pouvait pas éviter le désormais traditionnel système de passe de combat. On vous a donc préparé ce petit article pour en dire plus sur son fonctionnement mais aussi lister les différentes saisons.

Comment fonctionne le passe de combat dans MultiVersus ?

MultiVersus ne réinvente pas la roue en ce qui concerne son passe, ce qui signifie qu’il faut juste grimper de niveaux lors de la saison en cours pour débloquer des cadeaux. Le nombre de points nécessaires augmente à chaque palier en démarrant à 100 points pour finir avec plusieurs milliers.

Ce passe possède évidemment des récompenses gratuites et des récompenses premium qui nécessiteront de dépenser des Gleamium ou un Jeton Premium (à obtenir dans les packs fondateur deluxe ou premium). Pour débloquer la fonction et commencer à gagner des points, il faut avoir terminé les sept missions initiales qui n’avanceront pas le pass mais rapporteront tout de même 1 500 pièces.

On retrouve deux types de missions à accomplir : les quotidiennes et les saisonnières. Dans le cas des quotidiennes, on peut faire six missions par jour, le reset se fait à 2h du matin heure française. Les missions saisonnières ne semblent pas avoir d’autre limite que la fin de la saison, ce ne sont donc pas des quêtes hebdomadaires mais on note que trois nouvelles missions apparaissent chaque semaine.

Que peut-on gagner dans un passe de combat de MultiVersus ?

Difficile de répondre à cette question tant que l’on est dans la pré-saison mais pour l’instant, on retrouve quelques pièces d’or, toasts et boost d’xp mais surtout beaucoup d’élément cosmétiques tels que des emotes, des icônes des bannières et même des skins.

Notez qu’aucun Gleamium n’est à gagner dans le Pass, payant ou non, ce qui fait que vous ne pouvez pas tenter la technique qui consiste à faire un pass pour obtenir de quoi acheter le suivant comme dans certains jeux qui le permettent.

Comment gagner des points de passe dans MultiVersus ?

C’est très simple, il suffit de faire les missions quotidiennes et saisonnières. En ce qui concerne les quotis, chacune ne rapporte pas forcément autant de points et vous pouvez demander un autre tirage en cas de mission qui vous semble impossible. Le premier changement est gratuit et les autres coûteront des pièces d’or.

Les objectifs sont totalement aléatoires, on ne peut donc pas vous les lister mais sachez que cela peut vous demander de jouer dans un mode précis (principalement le 2v2) mais aussi d’utiliser certaines classes ou personnages. C’est pour cela qu’on vous recommande de ne pas compter sur la rotation gratuite et d’acheter au moins un membre de chaque classe.

Mais rassurez vous, chaque partie en matchmaking rapporte aussi des points de passe. Bon leur nombre est plus que limité puisque l’on gagne trois points par round joué et deux points supplémentaires par round remporté, cela ne change pas selon le type de partie et d’adversaires. Il y a aussi un bonus reposé qui permet de doubler vos points lors des premières parties du jour.

Nos astuces pour gagner plus facilement des points

Puisque le premier changement est gratuit, n’ayez aucun scrupule à changer la mission qui vous donne le plus de mal chaque jour, surtout si elle ne rapporte que 100 points. Vous pourrez tomber sur une quête plus simple pour vous ou qui rapportera plus, voire les deux donc pourquoi se priver ? Par contre, dépenser des pièces pour ça ne semble pas très rentable donc on vous le déconseille.

Et si vous avez un peu de mal à réussir un objectif, notez que les défis peuvent tout à fait être effectués contre des bots (mais attention pas en partie personnalisée ou en local). Donc en cas de besoin si un objectif est un peu trop compliqué (par exemple quand on vous demande d’utiliser un personnage que vous ne connaissez pas) ou si vous manquez de temps, vous pouvez tout à fait profiter des bots pour aller plus vite.

Liste complète des saisons de MultiVersus

Voici la liste des saisons et leurs périodes, chacune d’entre elles a droit à sa propre page pour en savoir plus sur ses différentes récompenses.

Pré-saison (19 juillet 2022 – 8 août 2022)

Saison 1 (9 août 2022 – ??? 2022)

Voilà, vous en savez plus sur MultiVersus et son système de passe de combat mais vous pouvez toujours consulter le reste de notre guide dédié au jeu avec par exemple nos conseils pour bien débuter ou comment farmer les pièces d’or.