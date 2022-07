MultiVersus est un jeu de combat très particulier puisqu’il est à la fois un Smash-like 2 contre 2 fait par des anciens de League of Legends et un free-to-play, ce qui reste relativement rare pour le genre. Il est donc normal qu’au moins un des aspects du jeu ne vous semble pas évident lorsque vous vous lancez pour la première fois.

C’est donc pour cela qu’on vous a préparé cette petite liste de conseils avec quelques conseils à propos du gameplay pour aller un peu plus loin que le « git gud » mais aussi quelques conseils pour gérer au mieux son compte et sa progression.

Nos 10 (+1) conseils pour bien démarrer sur MultiVersus

Jouez comme vous le sentez

MultiVersus propose de nombreux modes différents. Vous pouvez faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, du chacun pour soi à quatre, le tout contre des amis, contre des inconnus pour le fun, contre des bots ou bientôt en classé. Même si le jeu préfèrerait clairement que vous fassiez du 2v2 contre des gens en ligne, faites comme vous le sentez.

Vous pouvez très bien décider de commencer uniquement contre des bots avant de passer à des adversaires humains une fois que vous vous sentez à l’aise. Ou essayer un peu de tout avant de choisir de vous concentrer sur vos types d’affrontements préférés. Au lieu de chercher un allié en matchmaking quand aucun contact n’est disponible, vous pouvez très bien passer à du 1 contre 1 en attendant.

Bref, même si le titre ne propose pas de contenu solo tel qu’un mode histoire, un mode arcade ou un mode défis pour prendre le jeu en main avant de vous lancer en ligne, il y a largement de quoi faire pour apprivoiser le jeu à votre manière.

Lisez bien les descriptions des coups

L’influence des anciens de League of Legends se ressent surtout sur le fonctionnement des coups qui ressemblent parfois plus à des compétences de jeux d’action ou de RPG qu’à des coups classiques de jeux de combat. On vous encourage à tester un peu tout dans le Labo pour trouver des combos mais vous aurez probablement du mal à trouver le vrai potentiel de vos attaques sans aller lire les descriptions des coups.

On pense également aux notes du glossaire qui seront également souvent nécessaires pour comprendre les descriptions. En effet, on va vous dire que cette attaque va créer tel état sans forcément vous dire ce que cela implique. Heureusement, tout est disponible au niveau du glossaire situé à gauche de l’écran dans le menu principal.

Apprivoisez les airs

Dans les combats de MultiVersus, la majorité des K.-O. se font dans les airs. Il est donc primordial de savoir comment votre personnage se comporte quand il n’est pas au sol pour pouvoir parfaitement poursuivre vos adversaires ou au contraire, éviter de se faire achever.

N’hésitez pas à profiter du Labo (le mode entraînement) pour étudier la physique de votre personnage, le fonctionnement de ses sauts et ses attaques aériennes mais aussi comment tout s’enchaîne (est-ce que telle attaque peut être faite après une autre,…).

Que ce soit au dessus du terrain, mais aussi au dessus du vide puisque apprendre être safe quand vous sautez sur les côtés pour bloquer le retour d’un adversaire sera une compétence essentielle pour dominer lors des matchs.

Les esquives sont vos meilleures amies

MultiVersus ne propose pas d’option défensive générale telle qu’une garde ou un bouclier. Mais vous avez au moins droit à un bouton d’esquive auquel vous pouvez ajouter une direction avec le stick gauche pour partir dans cette direction (quand vous êtes au sol, pencher le stick vers le bas permet de faire un spot dodge, c’est à dire une petite fenêtre d’invulnérabilité tout en restant sur place).

Il faut cependant se méfier puisque les esquives consomment une jauge qui peut donc se vider si vous spammez un peu trop la compétence. Vous pouvez la voir juste en dessous de vos dégâts, il s’agit de la jauge bleue. Mais sachez que les esquives peuvent avoir d’autres utilités en jeu.

Vous pouvez par exemple vous en servir pour tenter de casser votre trajectoire après un grand coup pour vous éloigner du bord de l’écran, même quand personne ne tente de vous poursuivre. Et cela peut aussi vous aider à revenir sur le terrain lorsque vous n’avez plus aucune autre option de déplacement aérien. Bref, la maîtrise des esquives sera aussi un outil nécessaire pour gagner le plus souvent possible.

Tout pour les Atouts ?

On a consacré un dossier aux Atouts que l’on vous invite donc à consulter, mais dans les grandes lignes, il s’agit de petits bonus à équiper au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux avec des personnages. A partir du niveau 6, votre personnage sera capable d’équiper les Atouts de son allié en 2 contre 2, et le niveau 9 lui permettra d’acheter ceux qu’il ne débloque pas naturellement (avec une réduction si vous l’avez sur quelqu’un d’autre).

On espère que le jeu est assez équilibré pour permettre de gagner grâce à votre talent même sans optimiser son build, mais cela ne coûte rien de faire un peu attention à ce que vous équipez pour que cela aille bien dans le sens de votre personnage et de votre style de jeu (par exemple, n’utilisez pas un atout qui renforce une seule de vos attaques si vous l’utilisez rarement).

Et 2v2, vous pouvez aussi réfléchir à la synergie de vos builds puisque plusieurs approches sont possibles. On peut chercher un juste milieu avec six compétences différentes mais qui arrangent les deux personnages, tout miser sur le bonus des atouts équipées chez les deux membres de l’équipe ou juste faire ce qui vous arrange vous. Un peu comme la composition de votre équipe, c’est à vous de voir avec votre partenaire ce qui est le plus efficace.

Attention à votre allié

Heureusement, MultiVersus n’a pas de tir ami lors des matchs en 2 contre 2 mais cela ne veut pas dire que vous pouvez faire n’importe quoi non plus. Plusieurs personnages ont des capacités qui peuvent déplacer ou stopper les mouvements de leur coéquipier comme la téléportation de Chien-renne, le lasso de Wonder Woman ou Jake qui peut avaler son allié.

Donc forcément, on vous recommande un maximum de prudence pour ne pas mettre votre binôme en difficulté à cause d’une capacité lancée au hasard. Il serait dommage de le balancer au dessus du vide sans qu’il ou elle puisse revenir. Moins grave, mais tout aussi irritant, faites aussi attention à ne pas sauver un adversaire sur le point de mourir en stoppant sa trajectoire ou en lui laissant récupérer ses sauts.

Variez au minimum les personnages que vous achetez

C’est surtout un conseil qui s’applique à celles et ceux qui veulent à tout prix faire les missions du pass saisonnier, mais il peut arriver qu’une quête vous demande d’utiliser une classe particulière, ou des héros d’un univers précis ou carrément nommer le personnage à utiliser. Certes, vous avez le droit de demander à remplacer (gratuitement puis contre des pièces) certaines missions, mais autant essayer de prévoir un peu les choses.

MultiVersus vous laisse toujours jouer quatre personnages grâce à la rotation gratuite, mais chaque classe n’est pas forcément représentée. Les univers DC et la classe Tank sont couverts par la Wonder Woman offerte grâce au tutoriel mais rien ne dit que les autres couvriront bien toutes les possibilités. Par exemple, la première rotation comportait 3 Cogneurs sur 4 personnages, donc autant prévoir un peu la chose lors de vos achats.

Dans le doute, voici nos recommandations pour chacune des classes, on tente à la fois de vous faire les propositions les moins chères et les plus faciles à prendre en main pour chaque classe :

N’oubliez pas qu’il est possible d’essayer chaque personnage gratuitement

D’ailleurs, puisqu’on parle d’achat de personnages, il faut préciser qu’il est tout à fait possible de les essayer autant que vous voulez avant de les acheter. Ainsi le mode Labo (l’entraînement) permet d’utiliser n’importe qui, que vous l’ayez débloqué ou non. Mais c’est aussi le cas du multijoueur local.

Pour le trouver, il faut aller dans Jouer puis dans l’onglet Personnalisé tout en haut à droite puis Partie locale. Tout cela vous donne donc largement de quoi avoir un bon aperçu d’un personnage avant de décider de dépenser toutes vos pièces durement gagnées ou de carrément mettre de l’argent réel dans MultiVersus.

Ne gaspillez pas vos pièces et vos toasts

On reste dans le même ordre d’idée en vous conseillant de ne pas dépenser vos pièces d’Or n’importe comment. Il est possible d’essayer les personnages gratuitement dans le Labo, mais c’est également le cas des Atouts. Donc pas besoin d’acheter l’ensemble des Atouts du jeu pour votre main afin de trouver comment l’optimiser par exemple.

Pareil, pour changer de missions quotidiennes, le premier reroll est gratuit mais les suivants coûtent des pièces. Assurez-vous que ce soit donc vraiment impossible avant de vouloir changer (l’astuce suivante devrait vous aider dans de nombreux cas). Et techniquement, cela ne vous coûte rien mais les toasts donnent des pièces à celles et ceux qui les reçoivent donc évitez par exemple d’en envoyer aux bots.

Les pièces sont assez difficiles à obtenir comme ça dans MultiVersus et même le farm ne vous aidera pas à tout avoir rapidement donc autant ne pas en perdre pour rien.

Les bots, le cheat code pour les missions

On vous avait promis une astuce pour réussir les missions du pass de combat, et elle est toute bête : il suffit de jouer contre des bots. Pratiquement tout peut-être réussi contre les bots en 1 contre 1, sauf quand c’est clairement explicité dans l’intitulé de la mission. Ainsi, tout devrait devenir beaucoup plus simple (plus de chances de gagner, moins de se faire prendre les kills, les bots acceptent automatiquement la revanche…).

Attention cependant, car on parle bien de tout ce qui se trouve dans le sous-onglet Bots de l’onglet En ligne quand vous voulez faire une partie dans MultiVersus. Tout ce qui est donc Labo, Partie personnalisé, Salon et Partie locale ne marchera donc pas.

Conseil bonus : Désactivez le cross-play quand vous ne jouez pas avec un partenaire sur une autre plateforme

C’est un conseil qu’on espère temporaire mais il faut reconnaître que pour l’instant, le online de MultiVersus peut avoir beaucoup de mal, surtout lors des parties crossplay. En effet, on ressent une différence significative de lag, téléportations et autres retours en arrière quand tout les participants ne sont pas sur la même plateforme.

Certaines personnes vont tout simplement refuser de jouer dans ces conditions quand d’autres n’en auront rien à faire, mais vous pouvez tenter d’avoir le meilleur des deux mondes en activant le cross-play uniquement pour les parties avec un contact qui se trouve sur une plateforme différente de la votre.

Pour activer ou désactiver le cross-play, il faut se rendre dans les Paramètres (l’icône de rouage à gauche du menu principal), puis dans En ligne/Légal et enfin regarder le réglage de Matchmaking interplateforme.

Voilà, vous connaissez désormais nos conseils pour démarrer au mieux sur MultiVersus mais n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec d’autres astuces dont des pages pour en savoir plus sur chacun des personnages ou la liste des trophées / succès.