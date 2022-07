MultiVersus a accueilli le Géant de fer à l’occasion du lancement de sa bêta ouverte. Le personnage semblait trop pacifiste pour se retrouver dans un jeu de combat mais cela lui permet au moins de retrouver son idole Superman avec qui il partage forcément quelques traits.

Présentation du Géant de fer

Héros robotique venu d’au-delà les étoiles.

Univers d’origine : Le Géant de fer

Le Géant de fer Planète natale : Mars (???)

Mars (???) Première apparition : « Le Géant de fer » (sortie en août 1999)

« Le Géant de fer » (sortie en août 1999) Classe : Tank

Tank Difficulté : Expert

Expert Principal type de K.-O. : Hybride

Hybride Voix anglaise : Jon Lipow

Jon Lipow Voix française : ???

Description officielle : « L’étrange et merveilleux robot mécanique appelé le « Géant de fer » s’écrase sur le rivage de Rockwell, une petite commune du Maine, peu après le lancement de Sputnik en 1957. Dépourvu de souvenirs de son passé et d’objectif pour l’avenir, il est découvert par Hogarth Hughes, un jeune garçon qui devient vite son meilleur ami. Vaillant et loyal, le Géant de fer s’est juré de protéger les innocents, à l’image de son héros, Superman. »

Comment débloquer le Géant de fer dans MultiVersus ?

Le Géant de fer n’est pas disponible directement dans MultiVersus, pour pouvoir le jouer, il faut donc l’acheter dans la boutique contre 3 000 pièces d’Or ou 700 Gleamium.

Nos conseils d’utilisation :

Si Superman n’avait pas encore assez d’armure pour vous, voici le Géant de fer qui en a encore plus. Assez lent et difficile à manœuvrer vu sa taille, il compense largement avec sa défense, ce qui s’empire avec son attaque spéciale neutre et son état enragé qui lui donnent encore plus de super-armure.

Heureusement, pour équilibrer le tout, il a plusieurs systèmes pour le limiter un peu comme le fait de devoir consommer des boulons qu’il fait lui-même apparaitre avec ses attaques neutres hautes et basses mais surtout avec son absence de double haut.

En effet, au lieu de pouvoir faire un double saut, il utilise ses propulseurs qui consomment du carburants quand on rappuie sur le bouton de saut mais aussi lors des attaques aériennes. Avec la jauge qui s’affiche clairement à côté, vos ennemis sauront donc quand arrêter de se méfier de votre jeu aérien pour contrattaquer.

Moveset de Géant de fer :

Coup spécial neutre – Ami des éclairs / Assaut hyperstatique : Cette capacité fait apparaître des éclairs autour de vous qui vous protègent et bloquent les attaques qui brisent l’armure. Vos alliés sont aussi soignés en fonction du nombre d’éclairs qui dépend lui-même du nombre de boulons ramassés avant l’attaque. Lorsque la technique se termine, les membres de l’équipe font une petite attaque de zone électrique. Les attaques qui peuvent faire apparaître des boulons sont les attaques normales terrestres hautes et basses. En mode enragé, le Géant tire à la place un projectile électrique.

Coup spécial latéral – Transport forcé / Étourdisseur 3000 / Mise à feu ! / Étourdissement 3000 : Vous attrapez un ennemi et vous l’étourdissez en pouvant le transporter avec vous jusqu’à la prochaine attaque. En mode enragé, il tire un projectile qui étourdit ses victimes. Le fonctionnement est le même en l’air. Dans les airs, le Géant de Fer se propulse en avant en consommant du carburant.

Coup spécial haut – Systèmes au vert ! / Décharge électrique : Vous faites tourner une petite voiture autour de vous qui bloque les projectiles, il est possible de vous déplacer pendant l’attaque. En mode enragé, votre corps se recouvre d’électricité.

Coup spécial bas – Boulet de canon ! / Explosion laser aérienne : Un viseur s’affiche et vous pouvez choisir la zone dans laquelle se terminera votre saut. En mode enragé, l’attaque devient un laser vers le bas.

Passif – ??? : Il n’y a pas de double saut mais un système de propulseurs à la place qui consomment du carburant, ce dernier est aussi utilisé pour la plupart des attaques aériennes. Les membres de votre équipe gagnent l’état Hérissé à chaque fois qu’ils récupèrent de la santé grise. Celles et ceux qui font des dégâts à des personnages Hérisses prennent eux aussi des dégâts. Quand vous infligez des dégâts ou que vos alliés en subissent, votre jauge de rage grimpe. Une fois pleine, vous passez en mode enragé ce qui rend de la vie, augmente votre puissance et change le fonctionnement de certains coups. Les alliées autour de vous peuvent utiliser vos tentacules et vos lasers. Quand il est accroché à un mur, ses alliés peut l’utiliser comme plateforme. Et le corps du personnage est considéré comme un mur lorsqu’un ennemi est en plein vol après un coup, ce qui le fait donc rebondir sans avoir à le frapper.



Atouts spéciaux de Géant de fer :

Postcombustion (niveau 8) : L’attaque aérienne basse laisse des murs des flammes là où les propulseurs touchent le sol.

L’attaque aérienne basse laisse des murs des flammes là où les propulseurs touchent le sol. Décharge statique (niveau 10) : Chaque source de santé grise donne une accumulation du statut Hérissé supplémentaire.

Chaque source de santé grise donne une accumulation du statut Hérissé supplémentaire. De mauvais poil (niveau 12) : La barre de rage est déjà partiellement remplie au début de chaque vie.

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Atout Surtension

Atout Surtension Niveau 3 : 5 Toasts

5 Toasts Niveau 4 : Atout Motivation pure



Atout Motivation pure Niveau 5 : 100 pièces d’Or



100 pièces d’Or Niveau 6 : Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 : Atout Une fois me suffit…



Atout Une fois me suffit… Niveau 8 : Atout Postcombustion



Atout Postcombustion Niveau 9 : Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 : Atout Décharge statique

Atout Décharge statique Niveau 11 : Atout Représailles en vue

Atout Représailles en vue Niveau 12 : Atout De mauvais poil



Atout De mauvais poil Niveau 13 : Atout Wildcat boxeur

Atout Wildcat boxeur Niveau 14 : Icône de profil Héroïque



Icône de profil Héroïque Niveau 15 : Badge de victoires avec le Géant de fer

Maintenant que vous en savez plus à propos du Géant de fer, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.