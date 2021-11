Wonder Woman – MultiVersus

MultiVersus ne pouvait pas oublier la plus grande guerrière de l’écurie DC. Wonder Woman est donc bien présente pour protéger ses alliés et jouer de son Lasso de la Vérité.

Présentation de Wonder Woman

Princesse Amazone. Fille de Zeus. Membre fondatrice de la Ligue des Justiciers.

Univers d’origine : DC



DC Première apparition : All Star Comics 8 (Octobre 1941)

All Star Comics 8 (Octobre 1941) Classe : Tank

Tank Difficulté : ???

??? Type de mobilité : ???

??? Voix anglaise : Abby Trott

Abby Trott Voix française : Barbara Beretta

Description officielle : « C’est l’une des héroïnes les plus puissantes de la réalité. « Wonder Woman » est un nom à la fois craint et aimé à travers le Multivers. Guerrière féroce, fière commandante et cheffe aimable, Diana a été envoyée dans le monde des hommes par les Amazones pour agir en tant que championne de la paix. Elle a vaincu d’innombrables méchants à la fois toute seule et en tant que membre fondatrice de la Ligue des justiciers, et elle a inspiré toute une nouvelle génération de héros. »

Comment débloquer Wonder Woman dans MultiVersus ?

On ne sait pas encore si Wonder Woman devra être débloquée dans MultiVersus, et si oui par quelle méthode.

Moveset de Wonder Woman :

Coup spécial 1 : Lasso de la Vérité

Lasso de la Vérité Coup spécial 2 : Guerrière volante

Récompenses de niveaux :

Niveau 2 : Emplacement de Perk numéro 1

Emplacement de Perk numéro 1 Niveau 3 : 100 pièces

100 pièces Niveau 4 : Coup spécial



Coup spécial Niveau 5 : 100 pièces



100 pièces Niveau 6 : 5 toasts



5 toasts Niveau 7 : Emplacement de Perk numéro 2



Emplacement de Perk numéro 2 Niveau 8 : Emote



Emote Niveau 9 : ???



??? Niveau 10 : Emplacement de Perk numéro 3

Maintenant que vous en savez plus à propos de Wonder Woman, tout du moins dans MultiVersus, vous pouvez revenir au guide du jeu ou bien à la liste des fiches des personnages.