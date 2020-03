Défis : Facétie de Miaousclé (Semaine 2) | Guide Fortnite Saison 2

La semaine dernière, nous vous proposions le guide détaillé pour la première partie des défis « Facétie de Miaousclé ». Désormais, place à une nouvelle liste de défis à réaliser lors de la deuxième partie dans Fortnite Chapitre 2 Saison 2.

Comme pour TNTina et Brutus les semaines passées, il vous faudra également réaliser au moins 18 défis des 20 au total sur les deux semaines pour débloquer la variante Fantôme ou Ombre de Miaousclé, le chat coloré et très musclé. Après avoir réalisé assez de défis pour les débloquer, vous devrez effectuer une mission finale afin de faire votre choix concernant la tenue que vous voulez posséder. Attention ce choix sera définitif et engendrera des modifications sur la carte.

Au programme pour cette nouvelle semaine, 10 nouveaux défis vous rapportant chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP à gagner. Suivez notre guide pour les réaliser le plus rapidement possible. Les défis peuvent être réalisés (en grande partie) en Foire d’Empoigne pour gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Facétie de Miaousclé : Semaine 2

Certains défis plus complexes à effectuer vous sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article (les autres peuvent être réussis sans aide spécifique). Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Frenzy Farm ou Steamy Stacks (10).

Infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil d’assaut (1000).

Fouiller un coffre moins de 10s après avoir atterri depuis le bus de combat (10).

Infliger des dégâts à des joueurs en étant dans un Choppa (200).

Pêcher une arme, une boîte de conserve et un poisson (1).

Éliminer des adversaires au Yacht ou à Salty Springs (5).

Détruire des niches (3).

Bloquer des dégâts avec une grenade leurre (100).

Danser au Lac des canoës, au Camp de la morue et aux Locations arc-en-ciel (1).

Planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret en une seule partie (1).

Nous vous recommandons de suivre nos articles pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable (en utilisant la carte de la Saison 1) en particulier. Une carte récapitulative est également présente en fin d’article.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Infliger des dégâts à des joueurs en étant dans un Choppa

L’hélicoptère Choppa est un nouveau véhicule apparu lors de la dernière mise à jour de Fortnite. Avec la possibilité de contenir 4 joueurs, cet appareil devient une véritable machine de guerre en duo et surtout en section. Ce défi semblera très difficile à effectuer en solo car vous devrez infliger les 200 points de dégâts demandés avec l’appareil lui-même, étant donné qu’il n’est pas armé et non présent en Foire d’Empoigne.

Nous vous recommandons donc de valider ce défi en mode duo ou sections, avec des amis ou en matchmaking si nécessaire. Postez-vous dans l’hélicoptère et faites valider le défi à votre ami qui visera plusieurs joueurs. Puis, échangez vos places pour valider à votre tour le défi. Vous devrez certainement effectuer ce défi en plusieurs parties.

Détruire des niches

Vous ne devrez pas avoir de mal à réaliser ce défi, étant donné que les niches sont nombreuses, plus particulièrement dans les villes et notamment Holly Hedges, à l’ouest de la carte. Rendez-vous dans cette ville en sautant du bus de combat et trouvez 3 niches pour les détruire et valider le défi. Vous trouverez la localisation de certaines d’entre elles sur notre carte en fin d’article.

Bloquer des dégâts avec une grenade leurre

Les grenades à leurre sont une nouveauté de cette saison. Elles vous permettent de provoquer l’apparition de jusqu’à 3 personnages vous ressemblant et imitant des déplacements normaux pour tromper vos adversaires afin qu’ils leur tirent dessus pour les piéger et vous permettre de les éliminer.

L’action de bloquer des dégâts avec ces grenades est justement le fait d’utiliser ces leurres afin que des adversaires leur infligent des dégâts. Bloquez 100 dégâts pour valider le défi et gagner les 40000 EXP correspondants.

Planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stacks, utiliser une tyrolienne et un passage secret en une seule partie

Ce genre de défi est une habitude dans Fortnite. Vous devrez vous rendre à 3 endroits différents en une seule et même partie. A noter que ce défi ne semble pas fonctionner en Foire d’Empoigne. Nous allons vous indiquer le meilleur chemin qui nous ayons trouvé et vous pourrez retrouver celui-ci sur notre carte en fin d’article :

Atterrissez sur une tyrolienne proche de la centrale nucléaire pour filer droit vers les réacteurs. Utilisez les réacteurs pour rejoindre un passage secret proche d’ici. Utilisez le passage secret (toilettes sèches) proche de l’arrêt de bus en dernier pour valider le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette seconde partie des défis « Facétie de Miaousclé » :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite pour suivre les actualités ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous. La semaine prochaine, place aux défis de Skye.