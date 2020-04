Défi caché : Pour les ours | Guide Fortnite Saison 2

Depuis la dernière mise à jour, 2 défis cachés sont apparus dans Fortnite Saison 2. Nous vous indiquons ici la marche à suivre pour le défi caché « Pour les ours ». Ce défi vous permettra de gagner 40000 EXP dès que vous le terminerez.

Un petit pot de miel

Vous le savez surement mais une cabane en bois se trouve au centre de Weeping Woods. Cette cabane possède une cachette secrète.

Vous pouvez y accéder soit en passant par la bibliothèque contre un mur, soit par la trappe d’accès depuis l’extérieur. Et cet indice, vous pouvez le voir depuis le Q.G. et plus précisément depuis la zone des défis quotidiens.

En effet, Skye se trouve devant la carte du jeu habituellement entourée d’armes et objets. Mais là, cela a changé. Vous verrez une photo d’un ours et d’un gnome (pour les 2 défis) ainsi que la fameuse trappe pour passer depuis l’extérieur au niveau de la cabane de Weeping Woods.

Si vous décidez de passer par la bibliothèque, vous verrez qu’en vous approchant, vous pouvez la tourner pour découvrir un passage secret. Sautez dans le trou et cassez la porte devant vous pour trouver la cachette secrète contenant des ours en peluche et un nain de jardin emprisonné.

Il vous faudra obligatoirement aller voir les ours rassemblés autour d’une table pour apercevoir sur le mur une carte de l’île montrant la localisation de ces fameux pots de miel à retrouver sur la carte afin de valider le défi. Chaque pot de miel ramassé pour rapportera 500 EXP et une fois les 5 pots ramassés, vous obtiendrez les 40000 EXP du défi total.

Notre guide

Nous vous indiquons sur la carte ci-dessous la localisation exacte de tous les pots de miel que vous devez trouver, ainsi que la position de la cabane secrète, à visiter avant obligatoirement pour valider le défi « Pour les ours ». Les pots de miel se trouvent à chaque fois au pied d’un arbre, alors ouvrez l’oeil.

Si vous prêtez attention aux alentours de la cabane, vous verrez alors des nains de jardin l’encerclant. Ils vous seront utiles pour le deuxième défi caché, « Pour les gnomes ».