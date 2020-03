Défis : Epreuve de TNTina (Semaine 1) | Guide Fortnite Saison 2

Après vous avoir proposé les astuces pour la partie 1 et la partie 2 du « Briefing de Brutus » il y a quelques jours, place à la première semaine de l’« Epreuve de TNTina » dans Fortnite Chapitre 2 Saison 2, qui sera composée d’une deuxième semaine de défis prochainement.

Comme pour la tenue précédente, il vous faudra réussir au moins 18 défis (des 20 au total de cette Epreuve de TNTina) pour débloquer la variante Fantôme ou Ombre de TNTina, la femme aux allures explosives de cette nouvelle saison. Bien que vous ne pourrez faire votre choix que lors de la seconde semaine, faites attention, votre choix sera irréversible, alors choisissez-bien !

Au programme cette semaine, 10 nouveaux défis rapportant chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP. Suivez nos astuces pour les réussir le plus vite possible. La plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité.

La liste des défis – Epreuve de TNTina : Semaine 1

Certains défis plus complexes vous sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article (les autres peuvent être réussis sans guide spécifique). Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Éliminer des joueurs en utilisant des explosifs (3).

Fouiller des coffres à Holly Hedges ou Retail Row (10).

Détruire des structures avec des bonbonnes de gaz (10).

Prendre son envol avec un canot motorisé (5).

Visiter plusieurs lieux notables (15).

Utiliser un établi d’amélioration pour remplacer une arme par un équivalent (3).

Infliger des dégâts à des chefs (500).

Atterrir à La Plateforme, à Hydro 16 et à la Scierie Logjam (3).

Détruire des caméras ou des tourelles de sécurité (5).

Éliminer des joueurs sans utiliser d’objets de soins ou de bouclier entre chaque élimination (2).

Nous vous recommandons de suivre nos articles pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable (en utilisant la carte de la Saison 1, quasi similaire à celle de la Saison 2) en particulier. Une carte récapitulative est également présente en fin d’article.

Éliminer des joueurs en utilisant des explosifs

Les explosifs sont de retour dans cette Saison 2 avec la présence des explosifs télécommandés par exemple. Vous pouvez les trouver notamment dans les coffres à scanner d’identité en vous déguisant en Acolyte ou en portant un face à un de ces coffres. Puis, lancez ces explosifs sur les joueurs et activez leur destruction pour infliger des dégâts mortels à vos adversaires.

A noter que ce défi fonctionne aussi avec le lance-roquettes, l’arc explosif (trouvable chez TNTina à La Plateforme), avec les bonbonnes de gaz ou encore avec les grenades simples. Éliminez 3 joueurs dans une ou plusieurs parties en utilisant un de ces objets pour valider le défi.

Détruire des structures avec des bonbonnes de gaz

Les bonbonnes de gaz font leur apparition cette saison en rapport avec un nouveau personnage, TNTina, personnage principal de ces défis. Vous trouverez les bonbonnes de gaz un peu partout sur la carte mais plus sensiblement à La Plateforme, au Sud-Ouest de la carte, proche de Slurpy Swamp.

Vous pouvez par exemple vous saisir d’une de ces bonbonnes avec la touche Action et la jeter sur l’un de vos adversaires en les visant. Une fois lancées, il vous faudra tirer sur ces bonbonnes pour déclencher leur pouvoir explosif.

Pour ce défi, détruire 10 structures de construction en une ou plusieurs parties avec ces bonbonnes suffira. Au choix, soit vous lancez cette bonbonne sur des structures existantes, soit vous formez des structures autour et vous tirez dessus.

Prendre son envol avec un canot motorisé

Ce défi sera, on ne peut plus simple à réaliser. En effet, il vous faudra par exemple trouver un tremplin fait de 2 rondins de bois et de pierres la plupart du temps puis de vous élancer dessus afin que le bateau prenne son envol grâce à votre booster déclenché pour réussir le défi. Répétez l’opération 5 fois en une ou plusieurs parties pour vous débarrasser de ce défi.

Les canots motorisés se trouvent proches de points d’eau ou sur des plages, un peu partout sur la carte. Le défi fonctionne également si vous construisez une rampe (avec vos matériaux de construction) pour vous élancer dans les airs.

Utiliser un établi d’amélioration pour remplacer une arme par un équivalent

Les établis d’amélioration sont apparus lors de la précédente saison. D’abord utilisables uniquement pour améliorer vos armes en utilisant de nombreuses ressources amassées, elles peuvent depuis la toute fin de la saison 1 vous servir afin d’échanger votre arme par une arme équivalente.

Plus précisément, vous pouvez par exemple remplacer votre fusil d’assaut par un fusil d’assaut lourd. Réalisez 3 fois cette opération pour valider le défi. Les établis d’amélioration se trouvent dans de nombreuses villes et lieux-notables et notamment à la Scierie Logjam, Slurpy Swamp ou encore Craggy Cliffs par exemple, pour un total d’environ 35 machines disponibles.

Infliger des dégâts à des chefs

Les chefs sont une nouveauté de cette saison. Situés dans les nouveaux lieux-dits, ils vous céderont leur arme légendaire et une carte d’accès au coffre-fort associé dès que vous les aurez éliminés. Pour les trouver, il vous faudra être patient, car ils se promènent et changent d’endroit constamment.

Pour plus de liberté, déguisez-vous en Acolyte en empruntant une cabine téléphonique et fouillez les lieux pour les trouver. Miaousclé au Yacht sera plus facilement trouvable vu la petitesse des lieux. Infligez 500 points de dégâts à plusieurs chefs pour valider le défi.

Voici les chefs et leurs lieux-dits associés :

Le Requin : Skye.

Le Yacht : Miaousclé.

L’Agence : Midas.

La Grotte : Brutus.

La Plateforme : TNTina.

Détruire des caméras ou des tourelles de sécurité

Lors de l’arrivée de cette nouvelle saison, de nouveaux lieux-dits ont débarqué : Le Yacht, La Grotte, La Plateforme, L’Agence et Le Requin. Les portes d’accès à ces lieux sont gardées par des caméras de surveillance situées au-dessus d’elles. Les tourelles sont situées la plupart du temps dans les bâtiments, proches des pièces importantes ou des cabines téléphoniques.

Petite astuce : Les caméras se détruisent à l’aide d’une seule balle. Mais les tourelles sont beaucoup plus coriaces, alors plutôt que de vider votre chargeur sur elles, attaquez-vous à leur structure-support (le plafond si elle est accrochée au plafond ou le sol si elle est au sol) afin de la détruire automatiquement dès que le support sera détruit.

Détruisez 5 caméras ou tourelles de sécurité en une ou plusieurs parties dans un ou plusieurs lieux pour réussir le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette première partie de l »Epreuve de TNTina » :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite ou retrouvez tous nos guides pour nos défis ci-dessous.