Défis : Aventure de Skye (Semaine 2) | Guide Fortnite Saison 2

Nous voici proches de la fin de la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite et cette semaine, nous avons droit à une nouvelle salve de défis suite à la première partie de l’« Aventure de Skye » la semaine dernière. Vous trouverez ici toutes nos astuces et guides pour réussir les défis de cette semaine qui vous permettront de débloquer une variante du skin Skye.

En effet, tout comme les précédents skins, une fois que vous aurez réalisé 18 défis sur les 20 au total que propose cette « Aventure de Skye » en 2 parties, vous devrez réaliser une mission finale afin de choisir la variante de Skye que vous préférez entre Fantôme ou Ombre. Faites attention car ce choix sera définitif !

Au programme de cette semaine, 10 nouveaux défis permettant de vous faire gagner chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP à engranger. Suivez nos astuces pour les boucler le plus rapidement possible. Les défis peuvent être réalisés (en grande partie) en Foire d’Empoigne afin de gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Aventure de Skye : Semaine 2

Nous vous proposons dans la suite de cet article des astuces pour les défis les plus complexes à réaliser, car les autres peuvent être réussis sans aide spécifique. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus.

Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à des lieux notables (10).

Éliminer des adversaires avec un pistolet-mitrailleur à moins de 15 m de distance (3).

Frapper 5 points faibles d’affilée en collectant des matériaux (3).

Voler avec le Choppa sous les ponts en acier violet, rouge et bleu (1).

Raviver un feu de camp, manger une pomme, manger un champignon (1).

Atterrir au Requin et visiter l’Agence en une seule partie (1).

Réussir des tirs dans la tête au pistolet sur des adversaires ou des acolytes (10).

Trouver l’épée de Skye plantée dans la pierre dans des endroits en altitude (5).

Bloquer des dégâts avec un parapluie tout-en-un (200).

Rebondir sur des matelas de chute dans plusieurs parties (3).

Pour rappel, vous pouvez retrouver notre carte des lieux notables ainsi que les lieux-dits sur nos articles en rapport avec la saison 1 du chapitre 2.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Voler avec le Choppa sous les ponts en acier violet, rouge et bleu

Le Choppa est le tout nouveau véhicule incorporé récemment dans Fortnite. Hélicoptère pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, il peut être redoutable en Sections si vous l’utilisez comme il faut. Il vous sert également en tant que moyen de locomotion pour vous déplacer rapidement partout sur la carte.

Ce défi, plutôt simple à réaliser, vous demandera de passer sous les 3 ponts signalés sur notre carte en fin d’article à tour de rôle en une ou plusieurs parties pour valider le défi. Faites attention à ne pas frôler de trop près les ponts pour ne pas endommager votre appareil.

Un chemin possible pour vous aider : volez le Choppa à la Radio Fortnite (en prenant garde aux acolytes) et faites les ponts de haut en bas.

Raviver un feu de camp, manger une pomme, manger un champignon

Ce défi est un classique de Fortnite. Rien de compliqué, la localisation des objets à ramasser se trouve sur la carte ci-dessous. Mais la notion de raviver un feu de camp n’est pas très ancienne dans le jeu. Elle vous permet, pour 30 unités de bois, de redonner un coup de fouet au feu de camp qui vous soignera plus vite.

Attention à ne pas le laisser s’éteindre, autrement il vous faudra énormément de bois pour le rallumer. Ramassez une pomme, un champignon et ravivez un feu de camp pour triompher sur ce défi. Le lieu idéal pour réaliser ce défi semble tout de même être autour de Frenzy Farm où vous trouverez plus ou moins tout à proximité.

Trouver l’épée de Skye plantée dans la pierre dans des endroits en altitude

Skye est un skin un peu particulier car possédant une épée bleue un peu lumineuse détonnant totalement du style des autres agents. Ce défi de l’« Aventure de Skye » vous demandera de retrouver à 5 endroits différents l’épée de l’agent bloquée dans une pierre comme l’épée d’Excalibur, afin de l’extraire en appuyant sur Action.

Nous avons repéré 9 lieux où se trouvent ces épées et que vous pourrez retrouver sur notre carte en fin d’article. A vous d’opter pour la solution qu’il vous conviendra entre :

Réaliser ce défi en Foire d’Empoigne en plusieurs parties pour atterrir où il faut.

Réaliser ce défi en mode normal afin de bénéficier de la présence des Choppa pour vous déplacer rapidement.

Attention toutefois, il semblerait qu’il seul joueur par partie puisse ramasser l’épée sur chacune des pierres. A noter également que les pierres dans lesquelles les épées sont emprisonnées ne peuvent être détruites à la pioche ou en tirant dessus. Récupérez 5 épées différentes pour valider le défi et remporter les 40 000 EXP correspondants.

Bloquer des dégâts avec un parapluie tout-en-un

Le parapluie tout-en-un est un nouvel objet de la précédente mise à jour v12.30. Possédant plusieurs fonctionnalités, il peut être un outil redoutable pour les joueurs ayant la chance de le trouver dans le jeu. Vous pouvez l’utiliser de plusieurs façons :

Comme arme de mêlée, c’est à dire en infligeant des dégâts aux adversaires comme avec un outil de collecte en le laissant fermé.

L’ouvrir pour vous protéger des tirs ennemis en tant que bouclier tout en chargeant une attaque spéciale.

A noter toutefois que le parapluie ne supporte pas longtemps des salves de balles contre lui. Bloquez 200 points de dégâts grâce à lui en plusieurs parties pour valider ce défi. Bonne chance pour le trouver tellement il est rare.

Rebondir sur des matelas de chute dans plusieurs parties

Le matelas de chute est également un nouvel objet de la mise à jour v12.30. Vous permettant d’échapper aux dégâts de chute quelque soit la hauteur, cela donne un tout nouvel élan au gameplay compétitif car vous pouvez largement échapper à vos adversaires ainsi.

Déployable grâce à la touche saut quand vous tombez, il saura vous sauver de nombreuses situations. Attention car il peut être percé par vos adversaires s’ils tirent dessus. Sautez sur un matelas de chute (posé par vous ou quelqu’un d’autre) dans 3 parties différentes pour valider le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative pour vous aider à localiser les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette deuxième et dernière partie de l’« Aventure de Skye » :

Pour suivre le reste de l’actualité du jeu en attendant les défis de Midas, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Fortnite, ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous.