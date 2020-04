Défis : Mission de Midas (Semaine 2) | Guide Fortnite Saison 2

Il est temps. Après 10 semaines de défis qui ont menés à choisir la variante pour 5 des Agents du passe de combat de cette saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, l’heure est venue de découvrir les 10 derniers défis de la « Mission de Midas » qui vous mèneront au choix de la variante de l’Agent en question.

Ainsi, vous trouverez ici toutes nos astuces et guides pour réussir les défis de cette semaine avant d’accomplir une mission finale pour choisir la variante de Midas que vous préférez entre Fantôme ou Ombre. Mais faites attention car ce choix sera définitif !

Au programme de cette nouvelle semaine, 10 nouveaux défis permettant de vous faire gagner chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP à remporter. Suivez notre guide pour les terminer le plus rapidement possible. Les défis peuvent être réalisés (en grande partie) en Foire d’Empoigne afin de gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Mission de Midas : Semaine 2

Nous vous proposons, dans la suite de cet article, nos astuces pour les défis les plus difficiles à réaliser, car les autres peuvent être réussis sans aide spécifique. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus.

Avant de voir ensemble les astuces pour réaliser ces défis

Les défis de cette deuxième partie de la « Mission de Midas » ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Éliminer des joueurs avec un fusil à pompe, un fusil d’assaut et un pistolet-mitrailleur (3).

Fouiller des coffres dans plusieurs parties (7).

Éliminer un joueur ou un acolyte avec une arme légendaire ou l’arme d’un chef (3).

Soigner des équipiers avec un bazooka à bandages (200).

Danser moins de 10s après avoir mis K.O. un acolyte (3).

Trouver plusieurs clés à tuyaux en or (5).

Attraper un poisson en étant dans un Choppa (3).

Infliger des dégâts à des joueurs ou des acolytes au Yacht et à L’Agence en une seule partie (2).

Visiter L’Agence, Monsieur Lefoin et Greasy Graves (= Vieilles mascottes) en une seule partie (3).

Infliger des dégâts aux acolytes en portant un déguisement (100).

Comme d’habitude, vous pouvez retrouver notre carte des lieux notables ainsi que les lieux-dits sur nos articles en rapport avec la saison 1 du chapitre 2. Pour rappel, toutes les images sont la propriété d’ActuGaming.

Comment réussir les défis les plus difficiles ?

Danser moins de 10s après avoir mis K.O. un acolyte

Pour réussir ce défi, plusieurs étapes seront nécessaires :

Lancez une partie en mode Solo, Duo ou Sections.

Rendez-vous dans un endroit possédant des acolytes. Pour cela, découvrez leur position sur notre carte en fin d’article.

Une fois un acolyte à terre, ouvrez le menu des émotes et déclenchez une danse. Cela peut durer uniquement 1 seconde à partir du moment où le défi se valide.

Finissez le travail ou quittez rapidement la zone avant que ses collègues ne rappliquent.

Terminer ce défi vous rapportera 40 000 EXP pour monter en niveau.

Trouver plusieurs clés à tuyaux en or

Plusieurs clés à molette en or se trouvent sur la carte. Nous en avons repéré 5 pour lesquelles vous pouvez retrouver leur localisation exacte en images et sur notre carte en fin d’article. Etant très éloignés, nous vous recommandons soit de le faire en plusieurs parties, soit d’utiliser un Choppa pour vous déplacer.

Sans que l’on sache exactement à quoi servent ces clés, il vous suffira de vous en approcher et d’appuyer sur la touche Action pour les ramasser.

Les clés se trouvent :

Au bout d’un bras de Monsieur Tuyaux, au sud de la carte.

Au dessus d’un tuyau à l’entrée d’un bâtiment entre les deux réacteurs de Steamy Stacks.

Au sommet du Phare de Lockie.

Dans les marécages à l’est de Slurpy Swamp, au lieu notable Fangeville.

À Dirty Docks, en contrebas d’un bâtiment, derrière une grille, entre des tuyaux gris.

Ramassez ces 5 clés vous rapportera les 40 000 EXP du défi.

Attraper un poisson en étant dans un Choppa

Pour réaliser ce défi, nous vous recommandons de jouer en Duo ou en Sections. En effet, un joueur qui contrôlera l’hélicoptère vous permettra de vous rapprocher d’un cercle de pêche tandis que vous, muni de votre canne à pêche, attraperez un poisson. Puis, si nécessaire, inversez vos places afin que votre ou vos amis fassent de même.

Vous pouvez néanmoins réaliser ce défi seul. Pour cela, prenez un Choppa et atterrissez près de l’eau. Tout en restant sur une place de passager, pêchez un poisson avec votre canne à pêche pour réussir le défi.

Vous trouverez la localisation des Choppa sur notre carte en fin d’article. Les poissons se trouvent partout mais vous pouvez utilisez les cercles de pêche qui sont les ronds blancs concentriques et mobiles disséminés un peu partout dans l’eau de la carte.

Infliger des dégâts à des joueurs ou des acolytes au Yacht et à L’Agence en une seule partie

Ce défi, pas forcément compliqué dans sa réalisation, peut vite devenir un casse-tête en fonction de la zone où vous atterrissez.

C’est pour cela que nous vous conseillons de réaliser ce défi en mode Solo, Duo ou Sections en procédant ainsi :

Atterrissez au Yacht, ramassez une arme et infligez des dégâts à un acolyte sur le pont du bateau par exemple.

Puis, deux solutions : prenez le Choppa sur le pont du bateau et envolez-vous vers L’Agence. Si l’hélicoptère n’est déjà plus présent, sautez dans l’eau et rendez-vous immédiatement à Steamy Stacks afin de vous envoler vers L’Agence grâce aux réacteurs nucléaires.

Une fois à L’Agence, infligez des dégâts aux acolytes ou joueurs présents pour valider le défi.

Nul besoin de vous attarder, infligez quelques dégâts et enchaînez pour ne pas vous faire éliminer. Le Yacht est aussi le bastion de Deadpool qui pourra vous fournir son arme de chef pour un autre défi au passage.

Vous pouvez bien entendu réaliser ce défi en mode Foire d’Empoigne mais il vous faudra avoir de la chance pour trouver des adversaires dans ces deux lieux (car il n’y a pas d’acolytes dans ce mode) surtout en fonction de la position de la zone de tempête.

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative pour vous aider à visualiser la localisation des lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette dernière partie de la « Mission de Midas ». A noter que Greasy Graves est le nom en version originale pour le lieu notable Vieilles mascottes.

Les défis des 5 agents concernés par le passe de combat sont à présent terminés. Dans l’attente de nouveaux défis et notamment ceux d’Ultime Effort qui arriveront prochainement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Fortnite, ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous.