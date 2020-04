Aventure de Skye : Mission finale | Guide Fortnite Saison 2

Vous en avez désormais l’habitude, depuis le début de la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, des défis vous offrent le choix d’obtenir une variante Fantôme ou Ombre pour les skins du passe de combat. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment choisir la variante du quatrième skin du passe de combat, Skye, débloquée au niveau 80 du passe de combat.

A noter que pour pouvoir faire ce choix, il vous faudra avoir réussi 18 des 20 défis proposés pour le skin sur deux semaines. Puis, il faudra réaliser une ultime mission finale vous permettant d’obtenir définitivement la variante choisie.

Présentation des variantes de Skye

Pour voir à quoi ressemblent les variantes, rendez-vous dans la zone des « Agents » au niveau du Q.G. après avoir effectué au moins 18 défis de la partie 1 et de la partie 2 de l’« Aventure de Skye ». Là, vous devrez voir la mention « Urgent » au niveau de la ligne de l’Agent Skye.

Ouvrez sa salle pour accéder à la mission finale, en cliquant sur le skin, et dont l’intitulé est : « Trouver Ollie de l’Ombre à Weeping Woods » ou « Trouver Ollie du Fantôme à Frenzy Farm ». En effet, le défi ultime de Skye vous demandera de retrouver le partenaire rebondissant de l’Agent sur la carte, à deux endroits différents selon la variante choisie.

Choisissez une de ces missions pour obtenir une des variantes du skin Skye. Pas de panique, l’obtention de la variante ne sera définitive que lorsque vous aurez réalisé le défi en question. Par contre, une fois la mission réussie, vous ne pourrez pas obtenir l’autre variante.

Notre guide complet

Trouver Ollie du Fantôme à Frenzy Farm

Réussir ce défi sera plutôt osé puisque Ollie semble apparaître tout le temps au même endroit. Regardez sur l’image ci-dessus pour remarquer notre position entre la grande grange au toit blanc et le petit champ sur la gauche. Rendez-vous sur les lieux après avoir accepté la mission pour voir apparaître Ollie.

Attention toutefois, il est un peu farceur. A votre approche, il risque très probablement de sautiller pour s’enfuir loin de vous. Pas de panique, suivez-le et persévérez, il finira bien par capituler. Dans ce cas, approchez-vous et appuyez sur la touche Action pour le porter.

S’il finit sa course dans une botte de foin, brisez-la pour continuer le défi.

Trouver Ollie de l’Ombre à Weeping Woods

Il s’agira ici de la même technique que pour Ollie du Fantôme. Rendez-vous comme indiqué sur l’image, proche des plus grandes maisons de Weeping Woods, non loin d’une voiture, derrière des barrières. Là bas, Ollie de l’Ombre apparaîtra. Il paraîtrait qu’il sautille moins que celui du Fantôme mais vous risquez de devoir le suivre quelques secondes avant de pouvoir le ramasser et débloquer votre tenue en appuyant sur la touche Action.

Ne soyez pas étonné de ne pas le voir au loin, il apparaître vraiment juste quelques mètres devant vous à votre approche du lieu d’apparition.

Enfin, retournez au lobby pour obtenir vos récompenses quelque soit la variante choisie.

Les récompenses

Réussir cette mission finale vous fera gagner la variante Fantôme ou Ombre de Skye, son accessoire de dos assorti ainsi que son outil de collecte et son planeur. A la rédaction, nous avons choisi la variante Fantôme de Skye mais vous obtiendrez les mêmes récompenses (en noir) si vous choisissez la variante Ombre.

Suite au choix des joueurs, majoritairement pour la team Fantôme, Le Requin, bastion de Skye depuis le début de la saison, s’est transformé en prison, aux mains du Fantôme. Un prisonnier s’en est d’ailleurs échappé sans que l’on sache pour l’instant de qui il s’agit.