Défis hebdomadaires de Deadpool | Guide Fortnite Saison 2

Suite au lancement de la nouvelle saison de Fortnite le 20 février dernier, un partenariat surprise a été découvert par les joueurs avec le personnage hilarant de Marvel, Deadpool. Il semblerait que le skin sera offert aux joueurs réussissant tous les défis associés proposés durant la saison.

Suivez le guide pour réussir tous les défis, disponibles tous les vendredis, afin de ne louper aucune mission. Ces défis sont facilement réalisables étant donnés qu’ils vous demanderont de fouiller dans les menus du jeu. Cet article sera par conséquent mis à jour très régulièrement.

A noter cependant que le personnage sera le skin secret du passe de combat, tel qu’il le décrit lui-même. Alors il vous faudra passer à la caisse de dépenser 950 v-bucks pour acheter ce passe de combat et également obtenir les 100 récompenses disponibles.

La planque de Deadpool

La planque du super-héros est accessible depuis le coin supérieur droit du Q.G. dans l’onglet Passe de combat. Vous verrez une petite aération. Cliquez dessus pour accéder à la planque dans un sale état. Pour déclencher les défis, ouvrez l’ordinateur sur la droite dans la planque.

Les défis hebdomadaires

Semaine 1

Récompense : une bannière.

Trouver la lettre de Deadpool pour Epic Games.

Le premier défi vous demandera ainsi de trouver la lettre que Deadpool a écrit pour Epic Games leur parlant d’un bus de combat assorti qu’il avait dessiné dans son humour habituel.

Ne pas remercier le chauffeur de bus.

Ce défi est on ne peut plus simple. Il vous suffira de lancer une partie et de ne pas appuyer sur la touche permettant de remercier le chauffeur du bus pour le valider. En revenant au menu ensuite, vous recevrez votre récompense : la bannière.

Semaine 2

Récompense : l’aérosol A dada sur la lamacorne.

Avec l’ajout de nouveaux défis, la planque du personnage en combinaison rouge a changé d’aspect. Vous trouverez maintenant le super-héros dans les toilettes, apparemment occupées.

Trouver la brique de lait de Deadpool.

La brique de lait se trouve dans sa planque, sur le sol. Cherchez juste au dessus de l’urinoir pour la trouver et appuyez sur la touche proposée pour la ramasser et valider le défi.

Trouver les 3 chimichangas de Deadpool autour du Q.G.

Les chimichangas sont des sortes de burritos remplis de viande hachée. Il vous faudra en trouver 3 différents disséminés autour de l’onglet Passe de combat du lobby.

Le premier se trouve aux pieds de TNTina dans l’onglet principal, proche de la bonbonne de gaz rouge, au sol.

Le second se trouve dans la Chambre d’amélioration de Maya, accessible dans le coin supérieur droit du Q.G. Rentrez pour le trouve à sa gauche.

Le dernier se trouve dans la partie Agents du Q.G. Rentrez chez Brutus pour trouver le dernier chimichanga sur le bureau à côté du café.

Vous obtiendrez ainsi votre aérosol mettant en scène le super-héros sur une lamacorne.

Semaine 3

A venir…

