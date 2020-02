Il y a quelques jours, nous vous proposions les astuces pour réaliser les premiers défis du « Briefing de Brutus » dans Fortnite Chapitre 2 Saison 2. Ce briefing étant composé de 2 semaines de défis, nous vous proposons ici nos conseils pour réussir la seconde partie des défis.

A noter qu’il vous faudra réussir au moins 18 défis (des 20 au total de ce Briefing de Brutus) pour débloquer la variante Fantôme ou Ombre de Brutus, le premier Agent concerné par ces défis. Attention, votre choix sera irréversible, alors choisissez-bien !

Au programme cette semaine, 10 nouveaux défis rapportant chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP. Suivez nos astuces pour les finir le plus vite possible. A noter que les Acolytes (et certains Abris) sont uniquement présents en modes standards (solo, duo, sections). Ainsi, pour réaliser les défis les concernant, vous devrez utiliser ces modes là. Les autres peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne pour gagner en rapidité.

La liste des défis – Briefing de Brutus : Semaine 2

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire dépliable ci-dessus. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Trouver des abris de l’Ombre (5).

Se cacher dans des passages secrets dans plusieurs parties (3).

Éliminer des joueurs en utilisant un fusil à pompe (3).

Porter un adversaire K.O sur 50 m (50).

Infliger des dégâts à des joueurs situés au-dessus de vous (250).

Ouvrir des coffres verrouillés par un scanner d’identité (3).

Extorquer des acolytes K.O dans plusieurs parties (3).

Éliminer des joueurs à Craggy Cliffs ou Weeping Woods (3).

Infliger des dégâts à des joueurs avec des fusils à pompe en étant en l’air (200).

Collecter 500 unités de bois, 400 de pierre et 300 de métal (3).

Nous vous recommandons de suivre notre guide pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable en particulier. Une carte est également présente en fin d’article.

Trouver des Abris de l’Ombre

Les Abris de l’Ombre sont au nombre de 5 sur la carte, identifiés de Alpha à Echo. Vous pouvez retrouver leur position sur notre article dédié aux nouveaux lieux notables ou sur notre carte en fin d’article. Il vous faudra trouver les 5 Abris pour valider le défi.

Attention cependant, leur accès est gardé par des Acolytes. Affrontez-les ou déguisez-vous pour poursuivre tranquillement.

Se cacher dans des passages secrets dans plusieurs parties

Les passages secrets sont une nouveauté de cette nouvelle saison. Situés un peu partout sur la carte sous forme de poubelles ou de toilettes sèches de chantier, ils vous permettront de rallier un point A à un point B très rapidement à travers un conduit souterrain, ou encore de pénétrer dans l’enceinte d’une base ou d’un Abri sans vous faire repérer.

Vous en trouverez un peu partout à proximité des nouveaux lieux-dits par exemple. Répétez l’opération 1 fois dans 3 parties différentes pour valider le défi. Vous pouvez retrouver le réseau de passages secrets sur notre article dédié.

Ouvrir des coffres verrouillés par un scanner d’identité

Les coffres verrouillés sont également une nouveauté de cette saison 2. Situés dans les nouveaux lieux-dits ou dans les Abris de l’Ombre ou du Fantôme, ils ne s’ouvriront que de 2 façons différentes :

Si vous êtes déguisé en Acolyte (grâce aux cabines téléphoniques) et que vous ne bougez pas pendant le scan.

Si vous mettez K.O. un Acolyte et que vous le portez jusqu’au coffre pour scanner son identité.

Ouvrez 3 coffres différents dans une ou plusieurs parties pour réussir le défi et gagner les 40 000 EXP correspondants.

Extorquer des Acolytes K.O. dans plusieurs parties

Les Acolytes sont des PNJ (Personnages Non Joueurs) présents dans tous les nouveaux lieux-dits de la carte. Ils protègent également les bases et abris. L’action de les extorquer se déroule ainsi :

Tirez-leur dessus pour qu’ils soient K.O.

Approchez-vous d’eux et appuyez sur la touche Action.

Votre joueur le prend dans ses bras et le « secoue » afin de lui extorquer véritablement une sorte de tablette vous permettant de voir les autres Acolytes ou coffres verrouillés aux alentours.

Réalisez cette opération avec au moins 1 Acolyte dans 3 parties différentes pour valider le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette deuxième partie du « Briefing de Brutus » :

