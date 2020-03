Défis : Epreuve de TNTina (Semaine 2) | Guide Fortnite Saison 2

Après vous avoir proposé notre guide pour la première partie de l’« Epreuve de TNTina » la semaine passée, place à la seconde partie de ces défis dans Fortnite Chapitre 2 Saison 2, elle aussi composée de 10 défis à réaliser.

Comme pour Brutus il y a 15 jours, il vous faudra réussir au moins 18 défis au total sur ces deux semaines pour débloquer la variante Fantôme ou Ombre de TNTina. Après avoir réalisé assez de défis pour la débloquer, il vous faudra réaliser la mission finale afin de faire votre choix concernant la tenue que vous voulez posséder. Attention ce choix sera définitif !

Au programme donc cette semaine, 10 nouveaux défis rapportant chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP. Suivez nos astuces pour les réussir le plus vite possible. La plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne pour gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Epreuve de TNTina : Semaine 2

Certains défis plus compliqués vous sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article (les autres peuvent être réussis sans guide spécifique). Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Pleasant Park ou Slurpy Swamp (10).

Détruire des structures adverses avec des mines de proximité ou des explosifs télécommandés (20).

Pêcher avec des explosifs (3).

Éliminer des joueurs à l’Agence ou Sweaty Sands (5).

Fouiller des boîtes de munitions à des lieux-dits différents (7).

Utiliser des grenades à leurre (5).

Infliger des dégâts à des joueurs en étant à bord d’un canot motorisé (200).

Scanner un acolyte dans plusieurs parties (3).

Visiter les Buissons vénères, le Circuit de tondeuses et Risky Reels (3).

Récupérer plusieurs armes de chefs (3.)

Nous vous recommandons de suivre nos articles pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable (en utilisant la carte de la Saison 1, quasi similaire à celle de la Saison 2) en particulier. Une carte récapitulative est également présente en fin d’article.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Détruire des structures adverses avec des mines de proximité ou des explosifs télécommandés

Les mines de proximité sont une nouveauté de la dernière mise à jour de Fortnite. Disponibles dans les coffres notamment, vous en posséderez 3 dans votre inventaire si vous les ramassez. Elles fonctionnent très facilement : il vous suffira de les lancer et elles se fixeront sur la surface rencontrée. Au passage d’un ennemi, elles se déclencheront et infligeront 50 points de dégâts.

Pour réaliser ce défi, utilisez-les en mode Foire d’Empoigne, où les constructions sont légions en fin de partie, afin qu’elles explosent pour détruire des structures adverses. Détruisez 20 structures en utilisant ce système pour valider le défi. Vous pouvez également utiliser les explosifs télécommandés.

Utiliser des grenades à leurre

Les grenades à leurre sont également une nouveauté de cette saison 2. Véritable possibilité de confusion en fin de partie si elles sont bien utilisées, elles vous permettront de créer 3 doubles de votre joueur qui se comporteront (presque) comme un joueur « normal ». En effet, ils courent dans tous les sens, tirent en directement d’ennemis, peuvent farmer des matériaux etc.

Pour réussir ce défi, il vous suffira de ramasser ces grenades trouvables dans des coffres et d’en lancer 5. Pour encore mieux leurrer vos ennemis, vous pouvez vous cacher dans des hautes herbes par exemple et déployer vos leurres afin de conclure le duel.

Scanner un acolyte dans plusieurs parties

Les acolytes sont des PNJ qui protègent les sites importants de la carte à savoir les nouveaux lieux-dits et les abris de l’Ombre et du Fantôme. Lancez une partie en Battle Royale standard pour en trouver. Il vous suffira d’en mettre un K.O. puis de le porter afin de l’amener devant :

des coffres verrouillés par un scanner d’identité;

des portes verrouillées par le même système.

Répétez l’opération une fois dans 3 parties différentes pour valider le défi et remporter les 40 000 EXP correspondantes.

Récupérer plusieurs armes de chefs

Les chefs sont les Agents qui gardent les nouveaux lieux-dits de la carte en mode Battle Royale. Rendez-vous à ces lieux et déguisez-vous en acolyte pour passer inaperçu. Vous pourrez ensuite visiter les lieux afin de trouver ces chefs qu’il vous faudra affronter (en les mettant K.O. et en les achevant) pour récolter leurs armes et valider le défi. Récupérez 3 armes pour le réussir.

Les chefs et leurs armes respectives aux nouveaux lieux-dits sont :

Skye (Le Requin) : Cramponneur de Skye + Fusil d’assaut de Skye.

Miaousclé (Le Yacht) : Fusil Piou-Piou de Miasouclé.

Midas (L’Agence) : Pistolet-mitrailleur à tambour de Midas.

Brutus (La Grotte) : Minigun de Brutus.

TNTina (La Plateforme) : Arc badaboum de TNTina.

Notre conseil est de vous rendre au Yacht (assez petit pour trouver rapidement Miaousclé et lui dérober son arme) en atterrissant sur le pont avant afin de trouver une cabine téléphonique. Puis, dans une autre partie, rendez-vous au Requin où se trouve Skye et ses 2 armes mythiques afin de valider le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette deuxième et dernière partie de l »Epreuve de TNTina » :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite pour suivre les actualités ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous.