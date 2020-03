Facétie de Miaousclé (Semaine 1) | Guide Fortnite Saison 2

Après vous avoir proposé notre guide pour la deuxième partie de « l’Epreuve de TNTina » la semaine passée, place à une nouvelle fournée de défis avec la première partie de la « Facétie de Miaousclé » dans Fortnite Chapitre 2 Saison 2.

Comme pour TNTina précédemment, il vous faudra réussir au moins 18 défis au total sur les deux semaines pour débloquer la variante Fantôme ou Ombre de Miaousclé, le chat coloré et très musclé. Après avoir réalisé assez de défis pour les débloquer, il vous faudra réaliser la mission finale afin de faire votre choix concernant la tenue que vous voulez posséder. Attention ce choix sera définitif !

Au programme pour cette nouvelle semaine, 10 nouveaux défis vous faisant gagner chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP à engranger. Suivez nos astuces pour les réussir le plus vite possible. La plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne (sauf ceux avec les Acolytes) pour gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Facétie de Miaousclé : Semaine 1

Certains défis plus complexes à réaliser vous sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article (les autres peuvent être réussis sans guide spécifique). Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Misty Meadows ou Salty springs (10).

Éliminer des adversaires avec un fusil d’assaut à au moins 50 m de distance (5).

Manger des poissons pour gagner des PV ou du bouclier (400).

Infliger des dégâts à un adversaire en utilisant un carton trompeur (200).

Survivre à une chute d’au moins 5 étages de hauteur (9).

Infliger des dégâts à des Acolytes avec la pioche (100).

Visiter la Crique Coralienne, la Cabane Isolée, et l’Avion écrasé sans nager en une seule partie (1).

Taper dans un ballon de football sur 100 mètres (100).

Infliger des dégâts à des joueurs avec un Minigun (400).

Visiter la Crique de l’Epave, le Yacht et l’Etang Poissonneux (1).

Nous vous recommandons de suivre nos articles pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable (en utilisant la carte de la Saison 1, quasi similaire à celle de la Saison 2) en particulier. Une carte récapitulative est également présente en fin d’article.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Infliger des dégâts à un adversaire en utilisant un carton trompeur

Le carton trompeur est une nouveauté de la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite. Il vous permet de vous cacher dedans afin de vous déplacer puis de surprendre des joueurs en vous extirpant de celui-ci très rapidement, à l’instar des bottes de foin ou des poubelles.

Le but de ce défi est d’infliger 200 dégâts à des adversaires tout en étant dans un carton trompeur. En effet, vous pouvez viser depuis celui-ci en utilisant la touche de visée puis de tirer sur vos adversaires. Répétez l’opération jusqu’à accomplissement du défi. Les cartons trompeurs se trouvent n’importent où sur la carte et même dans les coffres.

Survivre à une chute d’au moins 5 étages de hauteur

Il vous faudra pour réussir ce défi construire une rampe d’au moins 5 étages (soit 5 éléments) puis de vous laisser tomber. Vous perdrez énormément de vie (au minimum la moitié) donc prenez de quoi vous soigner ou alors réalisez ces opérations à chaque réapparition en Foire d’Empoigne pour un total de 9 chutes à réaliser.

Attention, pour l’instant, ce défi ne fonctionne ni dans l’eau ni dans les buissons. Un patch annoncé par Fortnite devrait régler ce problème. Vous pouvez par contre utiliser n’importe quel endroit de la carte pour réussir ce défi.

Visiter la Crique Coralienne, la Cabane Isolée, et l’Avion écrasé sans nager en une seule partie

Du fait de la position de ces lieux notables et de notamment la Cabane isolée, vous n’avez que deux solutions pour rejoindre ces 3 endroits sans nager :

Utiliser l’hélicoptère Choppa afin de survoler ces 3 lieux. Vous en trouverez un au niveau de l’Abri de l’Ombre – Echo, entre Sweaty Sands et Holly Hedges. Utilisez-le pour ensuite parcourir la carte et valider le défi.

Utiliser vos constructions pour rejoindre ces lieux sans passer dans l’eau.

Une notion importante : vous devez réaliser ce défi en une seule et unique partie. Retrouvez la position exacte de ces lieux sur notre carte en fin d’article.

Taper dans un ballon de football sur 100 mètres

Ce défi sera simple à réaliser à partir du moment où le seul lieu où vous trouverez à coup sûr un ballon de football est le stade de Pleasant Park. Dirigez-vous vers ce lieu en prenant gare à ne pas tomber ni faire tomber le ballon dans le trou du stade laissant place à l’hélicoptère en contrebas.

Courez en tapant dedans sur 100 mètres pour valider le défi. Le mieux est de réaliser ce défi en Foire d’Empoigne pour éviter la présence des Acolytes trainant dans le coin.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette première partie de la « Facétie de Miaousclé » :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite pour suivre les actualités ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous.