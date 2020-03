Défis hebdomadaires de Maya | Guide Fortnite Saison 2

Suite au lancement de la nouvelle saison de Fortnite le 20 février dernier, une grande nouveauté attendue par les joueurs a fait son arrivée : un skin entièrement personnalisable. A l’aide de 10 défis hebdomadaires, vous devrez faire votre choix pour chacune des parties du corps de Maya, cette nouvelle tenue exclusive.

Suivez le guide pour réussir tous les défis, disponibles chaque semaine, afin de ne louper aucune information. Les défis seront globalement facilement réalisables et vous permettront de choisir entre plusieurs variantes de la tenue.

La chambre d’amélioration de Maya

Vous pourrez accéder à cette pièce via le Q.G. En haut à droite cette pièce centrale du Passe de combat, passez la porte pour vous retrouver face à Maya. Chaque semaine, un nouveau défi est débloqué.

Les défis hebdomadaires de Maya

Semaine 1

Récompense : Coupe de cheveux.

Devenir Spécialiste des fusils d’assaut en infligeant 250 pts de dégâts au fusil d’assaut en une seule partie (5).

Vous le savez, devenir spécialiste est un défi typique de ce chapitre 2. Il vous suffira d’infliger 250 points de dégâts à vos adversaires avec un fusil d’assaut pour obtenir une distinction Spécialiste. Réalisez cette opération dans 5 parties différentes pour obtenir l’amélioration coupe de cheveux.

Semaine 2

Récompense : Tatouages.

Finir dans le Top 20 dans une partie (5).

Un défi on ne peut plus facile puisqu’il vous demande de lancer 5 parties différentes et de finir dans les 20 derniers dans chacune de ces parties. A vous de choisir votre méthode (jeu actif ou passif) mais vous y arriverez sûrement sans vous en rendre compte, afin de débloquer la personnalisation des tatouages de Maya.

Semaine 3

Récompense : Manches.

Devenir Spécialiste des Pistolets en infligeant 150 points de dégâts avec des Pistolets en une seule partie (5).

Une nouvelle itération de la distinction de Spécialiste est nécessaire pour réaliser ce défi. Cette-fois, il vous faudra infliger 150 points de dégâts à vos adversaires avec un pistolet pour obtenir la distinction Spécialiste. Répétez cette opération dans 5 parties différentes pour obtenir l’amélioration des manches.

Semaine 4

Récompense : Bottes.

Obtenir cinq 5 médailles de combat en bronze en réussissant une élimination en solo, duo ou section (5).

Les médailles de combat symbolisent votre réussite en éliminations pendant une partie. Pour réussir ce défi, il vous faudra éliminer 1 adversaire au moins dans 5 parties différentes (en Solo, Duo ou Sections) afin de débloquer l’amélioration des bottes.

Semaine 5

Récompense : Couleur du haut.

Devenir Spécialiste des Fusils à pompe en infligeant 150 points de dégâts avec des Fusils à pompe en une seule partie (5).

Une nouvelle fois, le jeu vous demandera de devenir Spécialiste d’une arme pour avancer dans la personnalisation de la tenue. Pour ce défi, il vous est demandé d’infliger 150 points de dégâts à vos adversaires avec un fusil à pompe pour obtenir la distinction Spécialiste. Répétez cela dans 5 parties différentes pour obtenir l’amélioration de la couleur du haut de Maya.

Les défis suivants sont tirés d’une fuite des défis et peuvent donc légèrement varier dans leur intitulé.

Semaine 6

Récompense : Gilet.

Obtenir des Médailles de survivant en or en étant dans les 10 derniers joueurs en vie (5).

Les médailles de survivant symbolisent votre capacité à être resté en jeu assez longtemps pour les obtenir. Les médailles de survivant en or s’obtiennent lorsque vous rentrez dans le Top 10 des joueurs encore en lice. Apparaissez 5 fois dans le Top 10 en Solo, Duo ou Sections pour remporter le défi et l’amélioration du gilet de Maya.

Semaine 7

Récompense : Couvre-chef.

Devenir Spécialiste des Pistolets mitrailleurs en infligeant 150 points de dégâts avec des Pistolets mitrailleurs en une seule partie (5).

Pour la dernière fois des défis de Maya, le jeu vous demandera de devenir Spécialiste d’une arme. Ce coup-ci, il vous est demandé d’infliger 150 points de dégâts à vos adversaires grâce à vos pistolets mitrailleurs afin d’obtenir la distinction Spécialiste. Faites cela dans 5 parties différentes pour avoir l’amélioration du couvre-chef de Maya.

Semaine 8

Récompense : Couleur du bas.

Obtenir des Médailles de collecteur en or en fouillant 12 coffres, lamas, ou ravitaillements (5).

Les médailles de collecteur en or récompensent votre capacité à fouiller pas moins de 12 coffres, lamas ou ravitaillements en une seule partie. Cela peut s’avérer assez compliqué alors réalisez ce défi en mode Foire d’Empoigne pour plus d’aisance. Accomplissez cet exploit dans 5 parties différentes pour pouvoir personnaliser la couleur du bas de Maya.

Semaine 9

Récompense : Visage.

Survivre à 500 adversaires (500).

Ce défi très simple vous demandera de réaliser au moins 6 parties si vous les gagnez toutes ou alors beaucoup plus en fonction de votre classement. Dans tous les cas, vous devriez y arriver assez facilement et ainsi pouvoir personnaliser le visage de Maya.

Semaine 10

Récompense : Echarpe.

Défi à venir…

N’hésitez pas à parcourir tous nos guides concernant tous les défis disponibles dans cette saison 2 du chapitre 2 de Fortnite.