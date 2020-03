Mission temporaire : L’éveil d’Oro | Guide Fortnite Saison 2

Première mission temporaire de cette saison 2 de Fortnite, « L’éveil d’Oro » se compose de 4 missions rapportant énormément d’XP ainsi que de 2 récompenses. A noter que ces défis sont gratuits et donc réalisables par tous les joueurs mais que le skin légendaire en lui-même, est payant dans la boutique pour une durée limitée.

La liste des défis

Les défis de L’éveil d’Oro sont au nombre de 4 et sont plutôt facilement réalisables. A noter que chacun d’eux vous rapportera 100 000 EXP soit au total 400 000 EXP à gagner, et ce gratuitement, même sans posséder le skin. Les défis sont les suivants et ne nécessitent pas d’aide particulière :

Aider ses équipiers à réussir des éliminations (10).

Faire une partie avec un ami (10).

Infliger des dégâts à des adversaires (1000).

Obtenir des médailles (40).

A noter que la mission s’achèvera mardi 31 mars à 15h. A vous donc de rusher les parties avec vos amis pour le dernier défi notamment, demandant de multiplier les médailles à collecter. Pour rappel, ces médailles sont une distinction vous récompensant avec de l’EXP pour avoir fouillé plusieurs coffres, aidé vos équipiers, d’être toujours en course etc.

Les récompenses

Les récompenses gratuites d’Oro sont :

Un revêtement Avarice après avoir réalisé 2 des 4 défis.

Un outil de collecte Sceptre doré après avoir réalisé l’ensemble des 4 défis proposés.

Un skin qui vaut de l’or

Là où les joueurs s’attendaient à un skin secret pour cette saison, ou encore de pouvoir obtenir ce skin via ces précédents défis, il vous faudra pourtant passer à la caisse pour obtenir le skin Oro ainsi que son accessoire de dos Cape radieuse pour la somme de 2000 v-bucks (soit 20€).

Vous pourrez également vous offrir le planeur Skellon (en forme de dragon doré) associé, lui aussi pour la somme de 2000 v-bucks. Autant dire que même si le skin était très attendu des joueurs depuis des mois, il vous faudra réfléchir à deux fois avant de débourser cette somme.

Qui est Oro ?

Plusieurs indices laissent entrevoir un début d’Histoire pour le skin dans ce Chapitre 2. D’abord, le skin dans la boutique appartient à l’ensemble Revanche de Midas, comme le nom du patron des agents de cette saison, ayant la capacité de transformer tout ce qu’il touche en or. L’or étant une composante importante cette saison.

Ensuite, le skin de Midas justement fait lui partie intégrante d’un ensemble nommé Fantôme doré. Le site officiel de Fortnite donne d’ailleurs de plus amples informations en précisant qu’Oro est un roi, que son « règne commence » et qu’il est « enfin arrivé pour reprendre son royaume » pour terminer par une phrase sans équivoque, « longue vie au roi ».

Des joueurs sur Reddit pensent alors qu’Oro est une réincarnation maudite ou en tout cas paranormale du chef Midas que l’on connait actuellement. D’autant plus que les deux personnages possèdent la même et longue cicatrice sur leur oeil droit. Une affaire à suivre donc.