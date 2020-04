Défi caché : Liberté pour les nounours | Guide Fortnite Saison 2

Suite aux défis « Pour les gnomes » et « Pour les ours » ajoutés lors d’une précédente mise à jour, un nouveau défi caché, nommé « Libérté pour les nounours » a fait son apparition dans Fortnite saison 2, vous permettant de gagner de nouveau de l’EXP.

Libérés, Délivrés

Ce coup-ci, le défi vous demandera de vous rendre à nouveau dans la maison de Weeping Woods, contenant la cache secrète des ours. Alors que précédemment, les ours tenaient prisonnier un nain de jardin, ce coup-ci, la cabane est sens dessus-dessous et les gnomes gardent prisonniers les ours.

Le chef des ours est entouré de plusieurs nains de jardin là où ils se tenaient autour d’une table précédemment. Les autres ours sont tous emprisonnés dans la cellule.

Votre mission sera d’ouvrir la porte et d’appuyer sur la touche Action pour accomplir l’action « Sauver les ours » et gagner les 15 000 EXP correspondants au défi « Liberté pour les nounours ».