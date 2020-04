Défis : Mission de Midas (Semaine 1) | Guide Fortnite Saison 2

C’est l’heure d’accueillir les défis du dernier Agent activé de cette saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, grâce à la « Mission de Midas ». Vous trouverez ici toutes nos astuces et guides pour réussir les défis de cette semaine qui vous permettront d’avancer vers le déblocage d’une variante du skin Midas.

Comme pour les agents précédents, il y aura 20 défis au total dans cette « Mission de Midas », découpée en 2 parties. Une fois 18 défis sur les 20 réalisés, il faudra accomplir une mission finale afin de choisir la variante de Midas que vous préférez entre Fantôme ou Ombre. Faites attention car ce choix sera définitif !

Au programme de cette nouvelle semaine, 10 nouveaux défis permettant de vous faire gagner chacun 40 000 EXP soit au total 400 000 EXP à remporter. Suivez nos astuces pour les boucler le plus rapidement possible. Les défis peuvent être réalisés (en grande partie) en Foire d’Empoigne afin de gagner en efficacité et en rapidité.

La liste des défis – Mission de Midas : Semaine 1

Nous vous proposons, dans la suite de cet article, notre guide pour les défis les plus complexes à réaliser, car les autres peuvent être réussis sans aide spécifique. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus.

Les défis de la première partie de la « Mission de Midas » ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à des lieux-dits différents (5).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils de sniper (300).

Améliorer une arme au niveau légendaire à un établi d’amélioration (1).

Fouiller un lama, un coffre légendaire ou un ravitaillement (1).

Infliger des dégâts à un Choppa avec un passager ou un pilote à l’intérieur (100).

Collecter des pièces d’EXP (5).

Porter un ours en peluche rose géant trouvé à Risky Reels sur 100m (1).

Chercher le lama doré de Midas entre une casse, une station-service et une aire de camping-cars (1).

Obtenir des renseignements dans des parties d’Opération des Jeux d’Espions (10).

Gagner des médailles en or de survie, de combat ou de collecteur (3).

Pour rappel, vous pouvez retrouver notre carte des lieux notables ainsi que les lieux-dits sur nos articles en rapport avec la saison 1 du chapitre 2.

Comment réussir les défis les plus compliqués ?

Améliorer une arme au niveau légendaire à un établi d’amélioration

Les établis d’amélioration ont fait leur apparition au début du Chapitre 2 de Fortnite. Vous permettant, grâce à la dépense de matériaux de construction, d’améliorer une arme à un niveau de rareté supérieur ou de l’échanger contre un équivalent, le défi de cette semaine vous demande d’améliorer une arme jusqu’à un niveau légendaire.

Au choix, deux options s’offrent à vous :

N’améliorer qu’une fois une arme de rareté épique (violette) en utilisant 200 matériaux de chaque type.

Améliorer plusieurs fois une arme plus rare mais nécessitant beaucoup plus de matériaux.

Les établis se trouvent un peu partout sur la carte (voir notre carte en fin d’article), fouillez les bâtiments pour tomber dessus rapidement. Améliorez une arme au niveau légendaire pour valider le défi. Nous vous conseillons le mode Foire d’Empoigne, où les armes sont plus facilement disponibles en rareté élevée.

Infliger des dégâts à un Choppa avec un passager ou un pilote à l’intérieur

Les Choppa, ou hélicoptères, ont fait leur apparition lors d’une mise à jour de la saison 2. Vous permettant rapidement de vous déplacer sur la carte, ils ne vous permettent cependant pas de tirer de roquettes ou d’autres missiles.

L’objectif de ce défi est d’infliger des dégâts à l’un de ces hélicoptères alors qu’il y a encore des joueurs à l’intérieur. Ne visez donc pas forcément les joueurs mais uniquement l’hélicoptère pour infliger 100 points de dégâts à celui-ci.

Pour cela, utilisez uniquement les modes Solo, Duo ou Section, là où apparaissent les Choppa. Il est fort possible que le défi fonctionne aussi si vous le réalisez en équipe et que vous tirez à tour de rôle sur le Choppa avec le reste de l’équipe à l’intérieur.

Collecter des pièces d’EXP

Ce défi n’est pas inédit dans Fortnite. Depuis le début du Chapitre 2, des pièces d’EXP se situent à divers endroits de la carte afin de vous faire monter de niveau. Vous pouvez retrouver la localisation de ces pièces d’EXP sur notre article dédié.

Ramassez 5 pièces (de n’importe quelle rareté) afin de valider ce défi.

Porter un ours en peluche rose géant trouvé à Risky Reels sur 100m

Des nouveaux objets étonnants ont fait leur apparition au niveau du cinéma de plein air de la carte, Risky Reels : des ours en peluche rose. Sans trop savoir pourquoi, un des défis de cette semaine vous demandera d’en porter un (ou plusieurs) sur votre tête pour un total de 100 m.

Chercher le lama doré de Midas entre une casse, une station-service et une aire de camping-cars

Ce défi de la « Mission de Midas » vous demande de retrouver le lama doré de Midas, celui que l’on voit dans la cinématique d’introduction de l’Agent en question. Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre dans un petit bâtiment au centre du triangle délimité par les trois lieux cités dans le défi et que vous pouvez retrouver ci-dessous et sur la carte en fin d’article.

Ce bâtiment, tout près d’un pont en acier renferme le lama doré comme un trophée accroché au mur au-dessus d’une sorte de caisse à outils rouge. Approchez-vous et appuyez sur la touche Action.

Obtenir des renseignements dans des parties d’Opération des Jeux d’Espions

Le mode de jeu Jeux d’Espions est une nouveauté de cette saison. Pour l’heure, deux itérations existent : Opération : largage et Opération : K.O. Chaque partie jouée vous rapportera des renseignements afin de débloquer de nouvelles technologies pour votre faction choisie.

Jouez plusieurs parties pour remporter 10 renseignements et ainsi valider le défi.

La carte récapitulative

Voici la carte récapitulative pour vous aider à visualiser la localisation des lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette première partie de la « Mission de Midas » :

Pour suivre le reste de l’actualité du jeu en attendant la deuxième partie de la « Mission de Midas », vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Fortnite, ou alors retrouvez tous nos guides pour les défis ci-dessous.