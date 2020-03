Briefing de Brutus : Mission finale | Guide Fortnite Saison 2

La nouvelle saison de Fortnite propose aux joueurs d’obtenir des variantes blanches ou noires des skins du passe de combat. Ici, place au choix de la variante du premier skin du passe de combat, Brutus. Ainsi, toutes les 2 semaines, les joueurs ayant réalisé suffisamment de défis en question ont le choix entre 2 variantes. Pour cela ils doivent réaliser une mission finale octroyant définitivement la variante choisie.

Présentation des variantes

Tout d’abord, rendez-vous dans la zone des « Agents » au niveau du Q.G. après avoir effectué au moins 18 défis des parties 1 et 2 du « Briefing de Brutus ». Là, vous devrez voir la mention « Urgent » au niveau de l’agent Brutus.

Ouvrez sa salle pour accéder à la mission finale qui est : Voler les plans de sécurité à La Plateforme, au Yacht ou au Requin et les livrer à l’Ombre (si vous choisissez de prêter allégeance à l’Ombre) ou au Fantôme (dans le cas contraire). Il vous faudra donc dérober les plans et les poster (littéralement) dans une boite aux lettres de la faction choisie.

Choisissez une de ces missions pour obtenir une des variantes du skin Brutus. Pas de panique, l’obtention de la variante ne sera définitive que lorsque vous aurez réalisé le défi en question.

Le guide complet

Nous vous proposons de découvrir le guide complet concernant deux des trois localisations proposées par le défi. Suivez le guide pour dérober les plans de sécurité et les livrer à la faction choisie.

Voler les plans de sécurité au Yacht et les livrer à l’Ombre ou au Fantôme

Il nous semble qu’il s’agisse du chemin le plus simple à réaliser. Pour cela, rendez-vous au Yacht, au nord-est de l’île. Vous trouverez les plans juste derrière la kitchenette tout au sous-sol du bateau. Vous devrez certainement affronter des acolytes, c’est pourquoi nous vous indiquons la possibilité de réaliser ce défi en Foire d’Empoigne.

Vous pouvez aussi arriver sur le côté droit du bateau et casser la paroi inférieure pour vous retrouver d’emblée au bon endroit. Attention, le vol des plans est assez long, protégez-vous si besoin. Une fois les plans en votre possession, dirigez-vous vers Steamy Stacks, la centrale nucléaire afin de trouver les deux types de boite aux lettres, Fantôme en blanc ou Ombre en noir. Attention, l’action est définitive.

Voler les plans de sécurité au Requin et les livrer à l’Ombre ou au Fantôme

Vous pouvez également réaliser cette mission via le lieu-dit Le Requin. Vous trouverez les plans à l’étage, dans la bouche du requin de pierre. Utilisez un acolyte ou déguisez-vous (en mode normal) pour ouvrir la porte et accéder sur votre gauche aux plans, de part et d’autre du couloir central.

Puis, prenez un canot motorisé pour vous rendre à Sweaty Sands, la plage côtière. Vous trouverez les boites aux lettres de part et d’autre de la ville, en suivant la route principale. Postez les plans pour valider la mission finale et obtenir la variante voulue.

Les récompenses

Réussir cette mission vous fera gagner la variante Fantôme ou Ombre de Brutus, un accessoire de dos Fourre-tout farouche et un planeur Grosse prise. Nous avons choisi la variante ombre lors de la réalisation de ces défis mais vous obtiendrez les mêmes récompenses (en blanc) si vous choisissez la variante Fantôme.

A savoir que l’île a été modifiée suite aux choix des joueurs en donnant la majorité à la variante Ombre. Ainsi, La Grotte, lieu de prédilection de Brutus a été modifiée avec la présence d’une tête de mort sur son littoral et tout un arsenal modifié avec des armes lourdes.