Le résumé complet de toutes les annonces des Game Awards 2020

Comme tous les ans, les Game Awards récompensent les meilleurs titres de l’année, mais si le show dure plus de 3h30 (eh oui tout de même), c’est avant tout pour nous abreuver en World Premiere et en annonces diverses. L’émission de Geoff Keighley a t-elle tenu ses promesses cette année ? Voici le résumé complet de la cérémonie, avec toutes les annonces à retenir.

Un pré-show avec quelques annonces

Naturellement, le pre-show a démarré les hostilités avec quelques reveals, comme le mignon Tchia, l’intriguant Shady Part of Me dont vous pouvez déjà retrouver notre test, ou encore la version Director’s Cut de Sea of Solitude.

Les fans de Panzer Dragoon seront ravis de découvrir l’existence de Century: Age of Ashes, qui sera un free-to-play reposant sur le même principe que le jeu mythique. Nier Automata a également présenté un trailer de gameplay, et en dehors de la performance musicale de Lyn sur la bande-son de Persona 5 et le show délirant de Devolver pour annoncer Loop Hero, c’est tout ce qu’il faut retenir du pré-show.

Un début de show tonitruant

Le vrai show a démarré sur les chapeaux de roues avec le reveal du prochain personnage de Super Smash Bros Ultimate, qui n’est autre que le légendaire Sephiroth, l’antagoniste de Final Fantasy VII. Il a ainsi eu droit à quelques secondes de gameplay, mais il sera mieux présenté ce jeudi 17 décembre, où l’on découvrira sa date de disponibilité (qui sera au mois de décembre).

Pas le temps de se reposer, puisque Microsoft a lâché sa grosse cartouche de la soirée, à savoir le retour de Perfect Dark ! Le trailer nous présente quelque peu l’univers, mais c’est bien tout ce que l’on pourra tirer de la vidéo pour le moment, qui ne donne aucune autre information si ce n’est que le titre est chapeauté par The Initiative.

Un autre titre est ensuite revenu dans le monde des vivants, puisque Back 4 Blood a enfin donné des nouvelles. Le titre en a profité pour dévoiler un trailer en CGI ainsi qu’une vidéo de gameplay, qui fera forcément écho chez les fans de Left 4 Dead (rien de plus normal puisqu’il s’agit du même studio). Une alpha fermée aura lieu du 17 au 21 décembre sur PC uniquement.

Hood: Outlaws & Legends est quant à lui venu annoncer sa date de sortie, fixée au 10 mai 2020, tandis que Cyberpunk 2077 s’est infiltré dans Forza Horizon 4 pour y introduire sa voiture iconique.

On retiendra surtout la première vidéo de The Callisto Protocol, le prochain jeu du créateur de Dead Space, qui nous présente son univers angoissant dans un jeu orienté solo, où le joueur devra fuir une prison de haute sécurité sur une lune de Jupiter.

Warhammer 40.000: Darktide a enfin montré du gameplay en vidéo durant la soirée, et Open Roads a intrigué avec un premier trailer qui laisse entrevoir une atmosphère charmante et mystérieuse.

On a également appris que Disco Elysium va s’offrir une version Final Cut pour 2021 sur consoles, PC et Stadia, qui contiendra du contenu inédit, tandis que le jeu aura droit à sa version collector.

Comme promis, Dragon Age 4 a fait acte de présence, mais seulement via un trailer en CGI qui semble nous teaser les futurs compagnons du jeu. N’oublions pas la présence de Solas, l’un des personnages iconiques de la série, qui fait son retour ici.

Amplitude a ensuite dévoiler des images de son Endless Dungeon, qui précédaient le trailer de Humankind qui a été dévoilé plus tard dans la soirée. Le titre annonce d’ailleurs qu’il sortira le 22 avril prochain.

Des annonces surprenantes

L’une des grosses surprises de la soirée fut le très long trailer de gameplay de Crimson Desert. Initialement pensé comme un MMO, le titre est désormais un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, avec des combats très dynamiques et des performances graphiques assez stupéfiantes, malgré quelques chutes de framerate. Rendez-vous à la fin de l’année 2021 pour voir si le titre tient ses promesses.

Call of Duty Black Ops: Cold War est venu pour montrer sa saison 1, avant que l’on ne découvre le très reposant Season, dont la direction artistique a fait mouche lors de la soirée.

Et histoire de changer complètement d’ambiance une nouvelle fois, Ark II s’est dévoilé avec un trailer en CGI, où Vin Diesel en personne est venu régler quelques comptes avec les dinosaures.

Il faudra se contenter de cela pour les informations sur le jeu, mais sachez que la licence Ark va se décliner en série animée, avec les voix de beaucoup de célébrités comme Karl Urban, Elliot Page, et bien entendu Vin Diesel.

On passera rapidement sur la date de sortie de la saison 3 de Fall Guys ainsi que sur le trailer de F.I.S.T., tout comme l’annonce d’un jeu Evil Dead par Saber Interactive (World War Z) ou encore le retour de Ghost’n Goblins, qui reviendra sur Switch l’année prochaine, pour s’intéresser à The Returnal, l’une des exclusivités PS5 de 2021.

Le titre a eu droit à une nouvelle bande-annonce qui montre du gameplay, et qui dévoile surtout une date de sortie. Préparez-vous pour découvrir cette nouvelle licence dès le 19 mars 2021.

On enchaîne avec Road 96, le prochain jeu du studio français DigixArt, que l’on connaît pour Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold. On se trouvera encore une fois face à une aventure narrative, où tous nos choix façonneront la fin du jeu.

Vient ensuite le titre de Josef Farres, It Takes Two, qui est arrivé avec une vidéo de gameplay illustrant un peu mieux son concept. On y incarnera un couple au bord du divorce, qui se retrouve piégé dans des poupées en bois, et qui devra collaborer pour tenter de se sortir des situations loufoques dans lesquelles il va se trouver. Sortie prévue le 26 mars, avec la possibilité d’offrir une copie du jeu à un ami afin de pouvoir jouer en coop online.

Une fin de show pas forcément à la hauteur

The Elder Scrolls Online a fait son apparition avec sa nouvelle extension centrée sur Oblivion, Oddworld Soulstorm a décalé sa date de sortie au printemps, et un nouveau trailer de Monster Hunter Rise a été diffusé.

Focus Home est venu présenter son nouveau jeu, Evil West, qui se déroulera dans un Far-West infesté de vampires avec un chasseur en guise de protagoniste qui disposera d’un sacré arsenal.

Avant de conclure la soirée, Scarlet Nexus a mis en avant son histoire dans un trailer, Among Us a levé le voile sur sa nouvelle carte, Master Chief a fait son entrée dans Fortnite (tout comme Daryl et Michonne de The Walking Dead), Just Cause a marqué son arrivé sur mobiles avec un nouveau titre conçu exclusivement pour ces plateformes, avant que Ruined King: A League of Legends Story ait droit à du gameplay en vidéo. Une présentation qui rappellera évidemment Battle Chasers Nightwar, l’autre jeu du studio Airship Syndicate.

Le petit one-more-thing de ces Game Awards concernait la série Mass Effect, qui a confirmé via un teaser mystérieux qu’elle allait bien continuer avec un nouvel épisode. U

ne information déjà connue, mais la vidéo en question montrait Liara tenant dans des mains un débris avec le logo N7, ce qui montre donc que le titre devrait se dérouler après les événements de Mass Effect 3. Il faudra cependant être patient avant d’en découvrir plus, car on est une nouvelle fois en face d’un trailer en CGI.

La cérémonie s’est achevée sur la victoire de The Last of Us Part II dans la catégorie jeu de l’année, en plus de six autres catégories remportées. N’hésitez pas à consulter la liste complète des gagnants pour en savoir plus.

Si cette édition des Game Awards avait quelques jeux intéressants à montrer, force est de constater qu’elle a duré bien trop longtemps pour ce qu’elle avait à présenter. Le rythme n’était donc pas le point fort de la cérémonie, et de nombreux joueurs en attendaient également un peu plus après l’année morose que l’on a vécu côté conférence, ce malgré quelques annonces que l’on retiendra.