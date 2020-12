Monster Hunter Rise : un trailer puis une démo en janvier

Monster Hunter Rise a fait une courte apparition lors des Game Awards pour montrer une courte bande-annonce mais c’est probablement l’annonce d’une démo qui retiendra votre attention.

Au moins, il n’a pas Milla Jovovich lui…

Ce trailer de gameplay fait la part belle au village de Kamura qu’il faudra protéger des attaques de monstres. Dont notamment les nouvelles créatures le Somnacanthe et le Bishaten qui peuplent la zone de la Forêt Inondée. On apprend également que le jeu aura droit à une démo en janvier mais attention elle sera disponible que pour un temps limité. Et elle nécessitera un abonnement Nintendo Switch Online pour le multijoueur en ligne.

Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. Vous pouvez toujours précommander son édition collector.