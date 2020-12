Among Us : Voici la nouvelle map The Airship, bientôt disponible

On l’attendait au cours de la cérémonie, le très populaire Among Us a effectivement bien dévoilé sa nouvelle carte comme cela avait été prédit. Celle-ci s’appelle The Airship et nous permettra littéralement de nous envoyer en l’air. Voici un premier aperçu.

Quand arrivera The Airship ?

Les développeurs du studio Innersloth ont donc dévoilé une bande-annonce au cours des Game Awards 2020 pour donner une première vision d’ensemble de leur futur map. Quatrième carte de Among Us et nommée The Airship, celle-ci nous envoie dans un dirigeable avec différentes zones à découvrir. On peut y remarquer des cuisines, le pont où se situe la salle des commandes de l’engin et d’autres endroits, le tout dévoilé dans cette vidéo.

Si vous vous demandez quand arrivera cette nouvelle map, rassurez-vous, The Airship débarque dans pas très longtemps : elle sera disponible au tout début de l’année 2021, probablement au cours du premier trimestre. Elle sera accompagnée de nouvelles tâches à effectuer, de nouveaux skins et « d’autres surprises ».

En parlant de surprise, Among Us rejoint le Game Pass PC. Pas encore de date cependant, mais on se doute que cela ne tardera pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre et pourquoi est-il aussi populaire, on vous en parlait dans notre dernier épisode d’Indie Story.