CrossfireX sortira le 10 février 2022 sur Xbox One et Xbox Series X|S

Présent à la Gamescom l’été dernier, CrossfireX a profité de la cérémonie des Game Awards diffusée la nuit dernière pour enfin dévoiler sa date de sortie. Bonne nouvelle, il ne faudra plus attendre longtemps avant de pouvoir poser les mains sur le titre de Smilegate puisqu’il sera disponible le 10 février 2022 sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Un trailer explosif qui donne envie

En plus de révéler cette information, le FPS a partagé un nouveau trailer explosif qui, au vue des différentes séquences montrées, semblent mettre en avant la campagne solo du titre. Pour rappel, contrairement à tout ce qui touche au multijoueur, celle-ci est conçue en collaboration avec Remedy (Control, Quantum Break, Alan Wake, Alan Wake II) et nous plongera au cœur d’un conflit mondial entre deux factions de mercenaires, la Global Risk et la Black List.

Rendez-vous dans deux mois pour découvrir ce que CrossfireX a dans le ventre !